°
Şehir seçiniz
    BİST2.0540.57EURO16.16-1.07 USD14.78-0.45ALTIN942.60-0.99
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    Sağlık14 Mart Tıp Bayramı mesajları! Resimli kısa uzun 14 Mart Tıp Bayramı ile ilgili mesajlar, kutlama sözleri burada!
    HaberlerSağlık Haberleri 14 Mart Tıp Bayramı mesajları! Resimli kısa uzun 14 Mart Tıp Bayramı ile ilgili mesajlar, kutlama sözleri burada!
    ABONE OL

    14 Mart Tıp Bayramı mesajları! Resimli kısa uzun 14 Mart Tıp Bayramı ile ilgili mesajlar, kutlama sözleri burada!

    Sağlık emekçileri 14 Mart Tıp Bayramı ile onurlandırılırken, sağlıkçı yakınları onların Tıp Bayramını kutlamak için 14 Mart Tıp Bayramı ile ilgili sözleri ve mesajları araştırıyor.  II. Mahmut döneminde, Hekimbaşı Mustafa Behçet'in önerisiyle ilk cerrahhanenin, Şehzadebaşı'daki Tulumbacıbaşı Konağı'nda Tıphane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire adıyla kurulması, Türkiye'de modern tıp eğitiminin başladığı gün olarak kabul edildiğinden bugün tarihe tıp bayramı olacak geçti. Biz de bugüne özel Resimli kısa uzun 14 Mart Tıp Bayramı ile ilgili mesajlar, kutlama sözleri derledik. İşte 14 Mart Tıp Bayramı mesajları

    13.03.2022 - 12:54 |
    14 Mart Tıp Bayramı mesajları! Resimli kısa uzun 14 Mart Tıp Bayramı ile ilgili mesajlar, kutlama sözleri burada!

    14 Mart Tıp Bayramı aracılığıyla sağlık emekçilerinin Tıp Bayramını kutlamak isteyenler arama motorlarına yöneldi. Büyük bir fedakarlık göstererek insan yaşamına dokunan sağlıkçıları onurlandırmak  ve gününü kutlamak isteyenler için Resimli kısa uzun 14 Mart Tıp Bayramı ile ilgili mesajlar, kutlama sözlerini bir araya getirdi.

    14 MART TIP BAYRAMI MESAJLARI

    Meşakkatli mesleğimizi insan onuruna yakışır şekilde yerine getirmeye çalışan tüm fedakâr sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun.

    Karşılaştığınız türlü güçlüklere rağmen, kutsal mesleğinizin icrasında yurttaşlarımızın sağlık sorunlarının çözümüne yönelik insanüstü gayretiniz bizler için iftihar kaynağıdır. Bu vesileyle size minnet ve şükran duygularımı ifade etmeyi bir görev sayar, 14 Mart Tıp Bayramınızı içten duygularımla kutlarım.

    Sağlıklı toplum olabilme yolunda ve vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinden tam manasıyla yararlanabilmeleri adına var gücüyle çalışan, doktorlarımız başta olmak üzere, tüm sağlık personelimizin 14 Mart Tıp Bayramını kutlarım.

    14 Mart Tıp Bayramı mesajları Resimli kısa uzun 14 Mart Tıp Bayramı ile ilgili mesajlar, kutlama sözleri burada

    Tüm sağlık personellerinin tıp bayramlarını kutlar, tüm insanlık için sağlık ve huzur dolu bir yaşam temenni ederim.

    Beni Türk hekimlerine emanet edin. (Mustafa Kemal Atatürk) 14 mart tıp bayramınız kutlu olsun.

    Gece-gündüz, kar-çamur, bayram-tatil demeden büyük bir özveriyle insanların sağlıklı ve daha sağlıklı yaşaması için ellerinden gelen her türlü çabayı esirgemeyen, sunan verilen görevleri zamanında ve tam yapan tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramlarını kutlarım.

    Her şeyin başı sağlıktır. Tıp bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım. 14 Mart Tıp bayramını kutluyor başarılı çalışmalarınızın devamını diliyorum.

    14 Mart Tıp Bayramı mesajları Resimli kısa uzun 14 Mart Tıp Bayramı ile ilgili mesajlar, kutlama sözleri burada

    Sağlık hizmetlerinin ülkemizde en üst seviyeye çıkarılması için fedakarca çalışan ve sağlık alanında değerli katkılarda bulunan doktorlarımızın ve tüm sağlık çalışanlarımızın Tıp Bayramı’nı kutlarım.

    Bir nefeslik sıhhatin bile değerinin ölçülemeyeceğinin bilincinde olarak; sağlık sektörü çalışanlarına sevgi ve şükranlarımı sunar, Tıp Bayramlarını kutlar, tüm insanlık için sağlık ve huzur dolu bir yaşam temenni ederim.

    İnsanı yaşatmayı ve insanın acısını azaltmayı, insanlığa daha nitelikli bir yaşam sunmayı amaç edinen, bu kutsal, saygın ve onurlu mesleği büyük özveriyle yerine getiren tıp çalışanlarımızın insan yaşamına saygıyı ifade eden 14 Mart Tıp bayramını kutluyor başarılı çalışmalarınızın devamını diliyorum.

    Sağlık, vücutları sağlam olanların başına konmuş bir taçtır. (Hz. Muhammed s.a.v) tüm sağlık birimlerinin 14 Mart tıp bayramını kutlarım.

    14 Mart Tıp Bayramı mesajları Resimli kısa uzun 14 Mart Tıp Bayramı ile ilgili mesajlar, kutlama sözleri burada

    GÜNCEL HABERLER

    İstanbul için son dakika uyarısı! Vali saat vererek duyurdu

    İstanbul için son dakika uyarısı! Vali saat vererek duyurdu

    Bakan Çavuşoğlu: Mariupol'da camideki vatandaşlarımızla teması sağlıyoruz

    Bakan Çavuşoğlu: Mariupol'da camideki vatandaşlarımızla teması sağlıyoruz

    İkinci el araba ve sıfır arabada yeni dönem! Böylesi ilk kez oldu!

    İkinci el araba ve sıfır arabada yeni dönem! Böylesi ilk kez oldu!

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    İstanbul için son dakika uyarısı! Vali saat vererek duyurdu

    İstanbul için son dakika uyarısı! Vali saat vererek duyurdu

    Sıradaki Haber
    İkinci el araba ve sıfır arabada yeni dönem! Böylesi ilk kez oldu!

    İkinci el araba ve sıfır arabada yeni dönem! Böylesi ilk kez oldu!

    Sıradaki Haber
    Memur, sözleşmeli personel, emekli, dul ve yetim milyonları ilgilendiriyor! Maaş kesintisi, ikramiye, ölüm yardımı ve...

    Memur, sözleşmeli personel, emekli, dul ve yetim milyonları ilgilendiriyor! Maaş kesintisi, ikramiye, ölüm yardımı ve...

    Sıradaki Haber
    Kiev teyakkuza geçti! Füzelerle bekliyorlar

    Kiev teyakkuza geçti! Füzelerle bekliyorlar

    Sıradaki Haber