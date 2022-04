Zilzal suresinde ahiret sonrası iyilik ve kötülük yapanların karşılaşacakları anlatılmaktadır. Zilzal Suresi Kur'an-ı Kerim'in 99. suresi olarak karşımıza çıkan bir suredir.

ZİLZAL SURESİ TÜRKÇE ARAPÇA OKUNUŞU VE TEFSİRİ!

Zilzal Suresinin okunuşu şu şekildedir:

İza zülziletil erdu zilzaleha

Ve ahrecetilerdu eskaleha

Ve kalel insanu me leha

Yevme izin tühaddisu ahbaraha

Bienne rabbeke evha leha

Yeve iziy yesdürun masu eştatel li yürav a malehum

Fe mey yamel miskale zerratin hayray yerah

Vemey ya mel miskale zerratin şerray yerah

ZİLZAL SURESİ TEFSİRİ

Zilzal Suresinin tefsiri şu şekildedir:

Zilzal suresinde yerin büyük bir sarsıntı ile sarsılacağı ve içindeki ağırlıkların da dışarı atılacağı günü hatırlatarak sureye başlanır. İkinci ayette yer alan eskal kelimesi ile kabirdeki ölüler anlatılır. Bunda yer kürenin kendi içinde saklamakta olduğu maden ve hazineler de eklendiği zaman yer sarsıntısını birinci ve ikinci sur üfleyişi olarak kabul etmek gerekmektedir. İnkarcılar ve bütün insanlar hayrete düşerek bu hal nedir diye sorduklarında Cenab-ı Hak onlara bütün amellerin haberini verecektir. Dünyada peygamberlerin verdikleri haberlerle muhatap olan insanların bir şekilde hesapları yerine gelecektir. İyilik yapanlar iyilik kötülük yapanlar ise kötülük bulacaktır. Sure nazil olurken orada bulunmakta olan Ebu Bekir ağlamaya başlamıştır ve Peygamber de bunun sebebini sormuştur. Surenin kendisini ağlattığını söyleyen Ebu Bekir'e karşılık olarak Peygamber 'Siz hiç günah işlemezseniz sizden sonra günah işleyen bir nesil yaratılır ve tövbe etmeleri üzerine de onlar affedilir' buyurmuştur. Ahirette iyilik yapanlar iyiliklerle kötülük yapanlar ise kötülüklerle karşılaşacaktır.

ZİLZAL SURESİ OKUMANIN YARARLARI VE FAZİLETLERİ

Zilal Suresiyle ilgili bir hadise göre bir sahabe Resulullah'ın huzuruna gelmesini ve kendisine Kur'an okumasını istemiştir. Hz. Peygamber ise ha mim ya da elif lam ra kavramlarıyla başlayan surelerin okunmasını istemiş. Sahabe bunların her biri için mazeretler üretmiş ve kendisine özgü bir sure okuması talebinde bulunmuştur. Resul-i ekrem bununla birlikte kendisine Zilzal suresini okumuştur. Okuma bitince hayatım boyunca bu sureye başka hiçbir şey ilave etmeyeceğim diyerek oradan ayrılmıştır. Bunun üzerine Peygamber bu adamın bir kurtuluş yolu bulduğunu söylemiştir. Zilzal suresini okuyan kişilerin ahiret korkusu olacağı ve bu nedenle dünyada manevi işlere daha fazla zaman ayıracağı düşünülmüştür. Sıklıkla Zilzal suresini okuyan kişilerin kalbine dini bir duygu gelir ve hayırlı işler yapmak için isteklerde bulunur.

ZİLZAL SURESİ ANLAMI

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yer o yaman olan sarsıntı ile sarsıldığı, yer içindeki tüm ağırlıkları çıkarıp da dışarı attığı zaman insan 'ona ne oluyor' dediği zaman. O gün yer bütün haberlerini anlatır. Çünkü Rabbin her şeyi ona vahyetmiştir. O gün insanlar amellerinin karşılığı olan her şeyi bölük bölük göreceklerdir. Her kim ki zerre kadar hayır işlemişse onu görecektir. Her kim ki zerre kadar şer işlemişse de onu görecektir.

ZİLSAL SURESİ KONUSU

Zilzal suresinde temel olarak kıyametin kopması ve ardından yaşanacaklardan söz edilmiştir. Yerin büyük bir sarsıntı ile sarsılacağından ve içindeki tüm ağırlıkları da dışarı atacağından bahsedilmiştir. Surede dünyada işlenen hayırların ve şerlerin de karşılığının ahirette alınacağı vurgulanmıştır.