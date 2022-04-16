Kuran-ı Kerim içerisinde her bir duanın her bir surenin ayrı bir yeri bulunmaktadır. Yasin suresi de Kuran-ı Kerim de yer alan en faziletli surelerden birisidir. Hadislerde Yasin suresi için Kuran-ı Kerimin kalbi olarak bahsedilmektedir. Yasin suresini okuduktan sonra ölmüşlerimizin ruhu için bir dua okumamız gerekmektedir. Bu sayede Yasin suresinin faziletlerinden sevdiklerimizin manevi olarak faydalanması sağlanmaktadır.

YASİN BAĞIŞLAMA DUASI TÜRKÇE ARAPÇA OKUNUŞU VE TEFSİRİ!

Kuran-ı Kerimin kalbi olarak adlandırılan ve birçok niteliği bulunan Yasin suresi okunduktan sonra dua edilerek bağışlanabilmektedir. Bağışlama duası okuduktan sonra sevdiklerimizin isimlerini belirterek ruhlarına hediye eylediğimizi belirtip duamızı bitirebiliriz. Yapılan bağışlama duası ile birlikte ebediyete intikal etmiş sevdiklerimizin ruhlarına manevi olarak destekte bulunabiliriz.

Yasin Suresi, Hadislerde de belirtildiği üzere birçok niteliği ve yarı bulunmaktadır. Öncelikle okuyan ve ezberleyen kişi için birçok yararı ve niteliği bulunmaktadır. Yasin suresini okuyanlar nitelikleri ve yararları nedeniyle okuduktan sonra sevabını manevi olarak da paylaşabilmek için sonunda dua ile bağışlanabilmektedir. Yasin okuduktan sonra özel bir şekilde aşağıda belirttiğimiz duayı okuyabileceğiniz gibi kendiniz yüreğinizden geçenleri de söyleyerek dua edebilirsiniz.

Yasin suresini okuduktan sonra "Allahümme Rabbena ya Rabbena tegabbel minna duaena vekti hacetena bi hurmeti sureti yasin ve ecirna minennari ve min azabil kabri ve min şerri sualin bi fadli sureti yasin. Ya Rabbel alemiyne vessalm alel mürseliyne Velhamdülillahi rabbil alemiyn. " duasını okumamız gerekmektedir. Ardından bağışlamak istediklerimizin isimlerini belirtip fatiha suresini okuyup duamızı bitirebiliriz.

Yasin suresini okuduktan sonra Arapça' sını bilmeyenler Türkçe olarak " Ey Allah' ım okumuş olduğum Yasin-i şerif hürmetine dualarımızı kabul eyle. İhtiyaçlarımızı bizlere ihsan eyle. Allah' ım! Yasin-i Şerif hürmetine bizi cehennem ateşinden, kabir azabının ve sualinin şerrinden koru. Ve peygamberlere selam olsun. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah' a mahsustur." şeklinde de dua edebilirler.

Yasin-i Şerif okunduktan sonra bağışlama ya da kabul duası ederken gerek Türkçe gerekse Arapça olsun duada dilediğiniz şekilde eklentilere yapabilirsiniz. Bağışlama yapacaksanız dua sonunda bağışlayacağınız kişilerin isimlerini belirtmeniz daha faziletli olacaktır.

YASİN SURESİ BİTİNCE OKUNACAK DUA

Yasin-i Şerif, Kuran-ı Kerimde yer alan en nitelikli ve faziletli dualar arasında yer almaktadır. Gerek okuyan gerekse okuyanın bağışladığı kişiler için birçok yararı ve niteliği olduğu hadislerde belirtilmektedir. Yasin suresi okuduktan sonra kabul olması veya bağışlanması için dua edilmesi gerekmektedir.

Yasin - i Şerif okunduktan sonra yapılacak olan bağışlama duası duayı eden kişinin isteklerine göre değişebilmektedir. Genel olarak belirtilen duayı okuyanlar istedikleri şekilde uzatabilmektedir. Bağışlama amacı ile dua edilmesi durumunda ise okuyan tek bir kişiye ya da özel kişilere bağışlayabileceği gibi tüm ahirete intikal etmiş sevdiklerinin ruhuna bağışlayabilmektedir.

Yasin suresinin niteliklerinden ve yararlarından daha yüksek oranda faydalanmak için okuyanların ezbere okuması daha faydalıdır. Ancak öğrenemeyenler için Arapça ve Türkçe okunuşları da bulunmaktadır. Yasin suresini okuduktan sonra kalpten ve canı gönülden isteyerek edilecek dua hem okuyan hem de okuyanın bağışladığı için önemli olmaktadır. Sizde Yasin suresini okuduktan sonra bağışlama duası ederek sevdiklerinize bu surenin sevaplarını hediye edebilirsiniz.