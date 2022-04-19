Tekvir Suresi, 29. ayettir. Tekvir suresi Mekke'de inmiş bir suredir ve iniş sırasına göre de 7. suredir.

TEKVİR SURESİ TÜRKÇE ARAPÇA OKUNUŞU VE TEFSİRİ!

Tekvir Suresinin okunuşu: Bismillahirrahmanirrahim. İzzeşemsu kuvviret. Ve izen nucumun kederet. Ve izel cibalu suyiret. Ve izel işaru utilet. Ve izel vuhuşu huşiret. Ve izelbiharu succiret. Ve izen nufusu zuvvicet. Ve izelmevudetu suilet. Bieyyi Zenbin kutilet. Ve izessuhufu nuşiret. Ve izessemau kuşitat. Ve izen cennetu uzlifet. Alimet nefsun ma ahdaret. Fela uksimu bilhunessei. Elcevaril kunnesi. Velleyli iza as ase. Vessubhi iza teneffese. İnnehu lekalu resulin keriymin. Ziy kuvvetin inde ziyl arşi mekiynin. Mutaın semme emiynin. Vema sahıbukum bi mecnunin. Ve lekad reahu bil ufukıl mubiyni. Vema huve alelğaybi bidaniynin. Vema huve bikavli şeytanin reciymin. Feyne tezhebune. İn huve illa zikrun lil alemiyne. Limen şae min kum en yestekıyme. Vema teşaune illa en yeşaallahu rabbul alemiyne.

Tekvir Suresinin Tefsiri: Tekvir suresinin ayetlerinde kıyamet gününün nasıl dehşet verici olduğu ve o günde insanların nasıl telaşlı olacakları anlatılmaktadır. Güneşin dürülüp kararması ya da yıldızların dökülüp sönmesi, dağların yürütülmesi kıyamet ile dünyada olacak olaylardır. Kıyamet gününde yabani hayvanların bir araya geleceği, denizlerin kaynatılacağı ve insanların da amelleri ile beraber şekillendirileceği düşünülür. Diri diri toprağa gömülmüş olan kız çocuklarının günahlarının ne olduğu ve defterlerin ortaya serilmesi de bahsedilen olaylardandır. Cehennem ateşi Tekvir suresi ile hatırlatılır ve cennet de yaklaştırılır. Gökyüzü sıyrılıp açılır ve gök yüzü yer ile beraber yok edilir. Madde ötesi bir evrene geçilecek ve tüm gizli gerçekler de ortaya çıkacaktır. Cennet ve cehennem aktif hale getirilerek amel defterleri bir bir incelenecektir.

TEKVİR SURESİ OKUMANIN YARARLARI VE FAZİLETLERİ

Tekvir suresini okuyan kişilerin Allah'a sığındığı ve bundan dolayı da kıyamet gününü daha kolay geçireceği rivayet edilir. Tüm işlerinin kolaylaşacağı ve aynı zamanda hayatındaki zorluklardan da uzaklaşacağı düşünülmektedir. Tekvir suresini 7 kez okuyanların Allah'tan kolaylık diledikleri ve bu sayede de her işleri kolaylaşacağı düşünülür. Ayrıca büyü için de faydalı bir suredir ve Tekvir suresini okuyanların büyüden arınacakları düşünülür.

TEKVİR SURESİ TÜRKÇE ANLAMI

Güneş dürüldüğünde, yıldızlar bulanıp söndüğünde, dağlar yürütüldüğünde, gebe develer salıverildiğinde, yaban hayatı dahil tüm canlılar toplandığında, denizler kaynatıldığında, ruhsal eşleştirildiğinde, diri gömülen kız çocuklarına neden öldürüldüğü sorulduğunda, amel defterleri açıldığında, gök yüzü yerinden sıyrılıp koparıldığında, cehennem alevlendirildiğinde, cennet yaklaştırıldığında, herkes önceden hazırladığı ve getirdiği şeyleri bilecektir. Andolsun bir görünüp bir sinenlere, andolsun yöneldiğinde geceye, andolsun aydınlandığında gece, şüphesiz ki değerli ve itibar edilen sözdür. Sizin arkadaşınız deli değildir. Andolsun o Cebrail açıkça ufukta görüldü. O cimri değildir. Kur'an kovulmuş olan şeytanın sözü değildir. Hal böyleyken nereye gidersiniz? O alemler için bir öğüttür. Alemlerin Rabbi dilemedikçe siz de dileyemezsiniz.

TEKFİR SURESİNİN KONUSU NEDİR?

Kıyamet gününde nasıl dehşet verici olayların yaşanacağı ve insanların da böyle bir gün için hazırlanmasının gerektiğini konu edinen bir ayettir. Altı ayette kıyametin başlamasından sonraki zamanı ve altısından sonrasında da kıyamet sonrası gerçekleşecek olan olaylar anlatılır.