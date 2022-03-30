Mukabele saatleri 2022! Ramazanda mukabele hangi kanallarda var, mukabele saat kaçta 2022?

On bir ayın sultanı Ramazan ayına az bir süre kala, mukabele hakkındaki araştırmalar yoğunlaştı. Hafızın hatim indirmesini Kuran-ı Kerim aracılığıyla takip etmek isteyenlerce gerçekleşen mukabele, Karşılıklı okuma, karşılık verme" anlamlarına geliyor. Peygamber Efendimize Kur'an-ı Kerim'in vahyedilmesi ile başlayan mukabele geleneği bu Ramazan da devam ediyor. Peki Ramazan mukabelesi ne zaman başlıyor, hangi gün? Mukabele hangi kanalda, saat kaçta 2022? Mukabele saatleri 2022 ve Mukabele olan kanallar…

RAMAZAN AYINDA HANGİ KANALDA MUKABELE VAR, MUKABELE SAATLERİ 2022?

TRT 1 MUKABELE YAYINI

Ramazan Günlüğü programının ardından da saat 03.20’’de Sahur Bereketi programı Serdar Sahur Bereketi programının bitmesinin ardından da bu kez saat 05.20’de Kur’an-I Kerim Hatmi Şerif yani mukabele programı başlayacak.

KANAL 7 MUKABELE YAYINI

Kanal 7’de Sahur programının sona ermesiyle birlikte Mukabele programı başlayacak. Mukabele programında her gün Kur’an-ı Kerim’den 20 sayfa okunarak 30 günde tamamlanacak.

DİYANET MUKABELE YAYINI

Diyanet TV yayın akışı bilgilerine göre mukabele saatleri her gün 06.00’da ve 15:00’da başlıyor. Sabahki mukabele de öğlenki mukabele de 1 saat sürüyor.

MUKABELE VE FAZİLETİ

Kur’an literatüründe mukabele: Cebrâil aleyhisselâm-ın her sene Ramazan ayında Peygamber Efendimize sallâllâhu aleyhi ve selleme gelerek Kur’an-ı Kerim’i karşılıklı müzakere etmelerini, birbirlerine okumalarını ifade eder.

Ramazân-ı Şerîf’in en mühim vasfı, bir Kur’ân-ı Kerîm mevsimi olmasıdır. Rasûlullah sallâllâhu aleyhi ve sellem her Ramazan Cebrâil’le birlikte o zamana kadar nâzil olan Kur’ân’ı mukâbele usûlüyle karşılıklı okurlardı.

İbni Mes’ûd radıyallahu anh‘den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Kim Kur’ân-ı Kerîm’den bir harf okursa, onun için bir iyilik sevabı vardır. Her bir iyiliğin karşılığı da on sevaptır. Ben, elif lâm mîm bir harftir demiyorum; bilâkis elif bir harftir, lâm bir harftir, mîm de bir harftir.” (Tirmizî, Fezâilü’l-Kur’ân 16)