İstanbul sahur vakti 2022! İstanbul’da ilk sahur ve iftar ne zaman, saat kaçta? Sahura İstanbul’da ne zaman kalkılacak?

İstanbul Ramazan İmsakiyesi için yapılan aramalar arttı. Vatandaşlar yatsı namazına müteakip kılınacak teravih namazıyla on bir ayın sultan Ramazan'a kavuşulacak. Orucuna niyet edecekler “İstanbul ilk sahur ve iftar ne zaman, saat kaçta?” sorusunu soruyor. Peki, İstanbul'da oruca ne zaman kalkılacak? 2022 İstanbul sahur vakti…

İSTANBUL SAHUR VAKTİ 2022 (Sahura İstanbul’da ne zaman kalkılacak?)

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2022 İstanbul Ramazan imsakiyesine göre, İstanbul'da ilk sahur ve ilk iftar vakitleri şu şekilde:

02 Nisan İstanbul sahur vakti: 05:12

02 Nisan İstanbul iftar vakti: 19:36

RAMAZAN'DA SAHURA KALKMADAN ORUÇ TUTULUR MU?

Diyanet yaptığı açıklamada konuya açıklık getirdi; "Sahura kalkmamak 'günah' değil; ama sahura kalkmak ve sahur yapmak çok büyük sevap" denildi.

Sahur'da bir yudum su içmek için de olsa, sahura kalkmanın iyi olacağı söyleniyor.

Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

'Sahur yemeği mübarektir. Sahurun tamamı berekettir. Bir yudum su için de olsa sahura kalkın! Allahü teâlâ ve melekleri, sahura kalkanlara salât ve selam ederler. Yani Allahü teâlâ, sahura kalkanları mağfiret eder, melekler de onlar için dua eder.'