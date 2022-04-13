Hz. Şit'in torunu olan Hz. Nuh, putperest bir kavme uyarıcı ve müjdeleyici olarak gönderildi. Ankebut Suresinin 14. ayetinde 950 yıl yaşadığı bildirilen Hz. Nuh, uzun yıllar boyunca, kavmini ve ailesini Hak dini İslam'a çağırdı. Ancak hem ailesindeki kişiler hem de kavmi onunla alay etti, peygamberliğini yalanladı. Akabinde Allah'ın emriyle birlikte bir gemi inşa etmeye başlayan Hz. Nuh, insanları yaklaşmakta olan tufana karşı uyardı. Gemiye binen birkaç kişi dışında hiç kimse kurtulamadı. Bu nedenle Hz. Nuh'a, Adem'i Sani, yani İkinci Adem denir. Kuran' Kerim 71. Suresi olan Nuh Suresi, 28 ayetten oluşur.

Nuh Suresi Türkçe Arapça Okunuşu ve Tefsiri!

1- "Biz Nuh'u kavmine, gelmek üzere olan korkunç azaba karşı uyarması için gönderdik."

(Ancak ailesi de dahil olmak üzere kimse ne Hz. Nuh'un peygamberliğine ne de tufana inandı.)

2- O dedi ki: Ben de diğer peygamberler gibi bir uyarıcıyım.''

3- "O halde beni dinleyin ve yalnızca Allah'a ibadet edin."

(Ancak diğer kavimler gibi Hz. Nuh'un kavmi de onu yalandı.)

4- "Dua edin ki Allah günahlarınızı bağışlasın ve yaklaşmakta olan felaketi ertelesin."

5- ''Nuh, ellerini açıp Allah'a dua etti: Ben kavmimi gece gündüz İslam'a davet ettim.''

6- ''Fakat benim davetim onların daha fazla uzaklaşmalarına neden oldu.''

7- ''Onlar kibirleri ve inatları yüzünden beni dinlemediler.''

(Tüm peygamberler gibi Hz. Nuh da kendisine verilen peygamberlik görevini sonuna kadar sürdürmüş, kavmini helak olmaktan kurtarmaya çalışmıştır.)

8- ''Önce onları açık bir şekilde uyardım.''

9- ''Sonra onlarla gizli gizli de konuştum.''

10- ''Sonra onlara şöyle söyledim: Rabbinizden af dileyin. Çünkü O'nun merhameti sonsuzdur.'

11- ''Gökten sizin için yağmurlar yağdırır.''

12- ''Size yemyeşil bahçeler ve ırmaklar verir.''

13- ''Size ne oldu da Allah'ın yüceliğini inkar ediyorsunuz?''

14- ''O ki sizi birçok aşamadan geçirerek yarattı.''

15- ''Yoksa yedi katlı göğü görmüyor musunuz?''

16- ''Bir nur gibi parlayan ayı ve göğün kandili olan güneşi de mi görmüyorsunuz?''

17- ''Allah, sizi tıpkı bir bitki gibi yerden çıkardı.'' (Dinimize göre insan çamurdan yaratılmıştır. Bu ayette de insan - bitki ve toprak - çamur) benzerliği vurgulanıyor.

18- ''Sonra sizi toprağa gönderip yine oradan çıkaracak.''

19- ''Allah sizin için yeryüzünü yaygı yaptı.''

20- ''Yeryüzünde geniş yollar vardır, rahatça yürüyebilmeniz için.''

21- Sonra Nuh şöyle dedi: ''Rabbim, ben onları uyardım ama ne var ki onlar bana isyan etti."

22- ''Onlar benim davetime karşılık hilelerini sergilediler.''

23- ''Dediler ki isimleri Yek, Ved ve Nesr olan ilahlarınızı sakın bırakmayın.'' (Halbuki diğer putlar gibi bu putların da insanlara bir yararı ya da zararı dokunamazdı.)

24- ''Kavmimin ileri gelenleri çoğunluğu saptırdı.''

25- ''Onlar ki ateşe atılmalarına rağmen ilahlarına tapmaktan vazgeçmediler. Halbuki ne yeryüzünde ne de ahirette Allah'tan başka yardımcı yoktur.''

26- Sonra Nuh şöyle dua etti: ''Allah'ım seni ve nimetlerini yalanlayanlarda hiç kimseyi yeryüzünde bırakma.''

27- ''Eğer onlar yeryüzünde kalmaya devam ederlerse sana iman edenleri de saptırırlar.''

28 - ''Yüce Rabbim beni, annemi, babamı ve inanmış tüm kullarını affet. Zalimlerinse perişanlıklarını arttır.''

NUH SURESİ OKUMANIN YARARLARI VE FAZİLETLERİ

Nuh Suresi, hastaları iyileştirir ve hane halkını kazalardan korur. Ramazan ayında, iftardan sonra Nuh Suresi okuyan kişilerin ise tövbeleri kabul olur.