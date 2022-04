Mü'minun Suresi, 118 ayetten oluşur ve adını “ elMü’minûn ” yani mü’minler anlamına gelen kelimeden almaktadır. Kur'an-ı Kerim'de Mushaftaki sıralaması yirmi üçtür, iniş sırası da yetmiş dörttür. Mü'minun Suresi, İslam'da şirk davranışları sergileyen müşrikler için son uyarı mahiyetinde olmaktadır. Kur'an-ı Kerim'in özellikle müşrik kimseler için önemli kıldığı bu surede, kalben temiz olmanın yolu gösterilmektedir. Yaratıcıya ortak koşan kimseler için oldukça önemlidir çünkü mü'minlerin aksine bu kimseler İslam zaferine ortak olamayan kişiler olmaktadır. Ve surenin açıklamasında da önemle bu konu dile getirilmektedir. ''Mü'minlerin zafere ulaşacağı, müşrik ve diğer kötü kimseleri de ağır cezaların beklediği.'' Mü'minun Suresi'nin belirtilir.

MÜ'MİNUN SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU

Mü'minun Suresi 118 Ayet-i Kerime'den oluşmaktadır. Ve sureleri oluşturan her bir cümlenin ise bir Türkçe okunuşu bulunmaktadır. İslam aleminin en önemli sureleri arasında görülür ve hikmetine ilişkin 118 ayette ağırlıklı olarak öğüt ve uyarılar bulunur. Türkçe okunuşu ile anlamını kavrayabileceğinizi, daha öğretici olacağını düşünüyorsanız da okunuşuna ilişkin 118 ayetin karşılığını bulabilirsiniz.

MÜ'MİNUN SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU

Mü'minun Suresi'nin Arapça okunuşunda ise Türkçe okunuşa benzer bir türle karşılaşılmaktadır. Çünkü Türkçe okunuşu da bir bakıma Arapça temelli meale sahiptir. Dolayısıyla Türkçe okunuşuna göre bazı harfler daha farklı olmaktadır. Arapça olarak Türkçe karşılığı okunacaksa bu duruma rastlanılmaktadır. Eğer tamamı ile Arap Alfabesi üzerinden okunuşunu öğrenmek istiyorsanız da 118 Ayet-i Kerime'yi inceleyebilirsiniz.

MÜ'MİNUN SURESİ TEFSİRİ

''Kad eflehal mü'minun, Ellezıne hüm fı salatihim haşiun, Vellezıne hüm anil lağvi mu'ridun, Vellezıne hüm liz zekati faılun, Vellezıne hüm li fürucihim hafizun,... '' Mü'minun Suresi'nin ilk 5 ayeti olmaktadır. Sırasıyla ilk Ayet-i Kerime'den başlayan '' Kad eflehal mü'minun '' ve 2.'' Ellezıne hüm fı salatihim haşiun '' olarak devam eden surede; İnananların mutlaka zafere ve başarıya sahip olacağından bahsedilir ve devam ettikçe hikmetin üstünlüğü anlatılırken, ahiret inancını kabul etmeyen ve O'na ortak koşan kimselerin akıbeti üzerine de bilgilere yer verilir.

Mü'minun Suresi'nin konusunda; Nûh, Mûsâ, Hârûn ve adı bilinmeyen bazı Peygamberler hakkında ibretlik bilgiler, Mü'minlerin ve müşriklerin özellikleri ve ahireti yok sayan kimselerin yaşayacakları cezalar yer almaktadır. O'na ortak koşan kimselerin, kudretini ve merhametini kabul etmemeleri ve bunun üzerine suallerinin ve dileklerinin karşılık bulmayacağı da anlatılmaktadır.

MÜ'MİNUN SURESİ OKUMANIN YARARLARI VE FAZİLETLERİ

Kur'an-ı Kerim'de her sureyi okumanın ayrı bir fazileti bulunur. Müminler için şifa niteliğinde olan sureleri okuyanların dünyada ve ahirette sonsuz ödüllerinin olacağı, isteklerinin karşılık bulacağı hadislerde bildirilir. Mü'minun Suresi de faziletin bol olduğu, inananları ve inanmayanları etkileyen Kur'an'ın en önemli sureleri arasındadır.

Resulullah'ın ''Her kim Mü'minun Suresi'ni okumaya devam ederse, ölüm anında melekler, o kimseye cennetlerle onu müjdeler.'' buyurur. ''Her kim akşamdan kuşluk vaktine değin Mü'minun Suresi'ni okursa her türlü musibetlerden korunur.'', ''Bana on âyet indi ki, kim hakkını vererek (hükmünü yerine getirerek yaşayarak) onları okursa, Cennete girer: Bu, Müminun Suresinin ilk on ayetidir.'' buyrulmaktadır.