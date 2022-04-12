Leyl Suresi Mekke döneminde inmiş bir suredir. Leyl, gece anlamına gelir ve Leyl suresi de 21 ayetten oluşmaktadır.

LEYL SURESİ TÜRKÇE ARAPÇA OKUNUŞU VE TEFSİRİ!

Leyl Suresinin Okunuşu: Velleyli iza yağşa. Venne hari iza tecella. Vema hale kazzekere vel ünsa. İnne sayeküm leşetta. Feemma men ata vetteka. Ve saddeka bil husna. Fesenü yessirühu lilyusra. Ve emma men bahile vestağna. Ve kezzebe bil husna. Fesenü yessiruhu lil usra. Vema yuğniy anhü malühü iza teredda. İnne aleyna lel hüda. Ve inne lena lel ahırete vel uka. Feen zertüküm naren telezza. La yaslaha illel eşka. Elleziy kezzebe ve tevella. Ve seyücen nebühel etka. Elleziy yu tiy malehu yetezekka. Vema liehadin ınhedu min nımetin tücza. İlleb tiğae vechi rabbihil ala. Ve lesevfe yerda.

Leyl Suresinin Tefsiri: Yaradanın gücünü göstermek ve konumunun önemini anlatmak istenmektedir. 3. ayette yazan yemin ile Allah'ın büyüklüğü ve kudretinin sonsuzluğuna işaret edilmiştir. Aynı maddeden yaratılmış olan erkek ve dişi arasındaki cinsiyet farkının tesadüf olması ihtimal dışı kabul edilmiştir. Asıl farklılığın cinsiyet değil insanların yaptıkları işler ve işlerin iyilik ya a kötülükleri olduğu kabul edilmiştir. Sonraki ayetlerin tümünde ise çeşitli işlerin kişilere olan yararlarından ve zararlarından detaylı bir şekilde bahsedilmiştir.

LEYL SURESİ OKUMANIN YARARLARI VE FAZİLETLERİ

Leyl suresini 180 kez okuyan kişilerin fakirlikten kurtulacakları ve rızıklarının da azalmayacağı rivayet edilmektedir. Korkuya ve korkulan durumlara da iyi gelen Leyl suresi kişileri koruyucu bir etkiye sahiptir. Her kim ki Leyl suresini 7 kez okursa bu kişilerin tecavüze karşı korunacakları düşünülür. Leyl suresi Sara hastalığına da iyi geldiği için sağlık ve şifa için de Leyl suresinin okunması önerilir. Kötü kişilerden, kötü olaylardan ve durumlardan korunmak isteyen kişilerin her gün düzenli olarak Leyl suresini okuması ve bu sayede kötülüklerden korunması önerilir.

LEYL SURESİNİN TÜRKÇE ANLAMI

Mekke döneminde inmiş olan Leyl Suresi adını ilk ayette geçmekte olan leyl kelimesinden almaktadır. Leyl gece demektir. Leyl Suresi Müslüman köleleri alan ve azat eden Hz. Ebu Bekir ile cimrilik yapan ve mallarını herkesten esirgeyen Ümeyye Halef hakkında nazil olmuştur. Surenin indiği dönemde Araplar yoksullara kötü davranarak onlara bencil ve duyarsız davranıyorlardı. Sıkıntıların ve nimetlerin paylaşılması gerektiğini anlatan surede kimi davranışların iyi kimilerinin ise kötü karşılandığı anlatmaktadır. Allah tüm bu davranışların niyetleri ile beraber farkında olan ve buna göre bir son hazırlayan yaradan olarak anlatılmıştır.

LEYL SURESİNİN KONUSU VE NUZÜLÜ

Leyl suresi kötülüklere ve kötü kişilere karşı koruyucu olduğundan birçok kişi tarafından merak edilen ve araştırılan bir suredir. Leyl suresini okumanın birçok faydası vardır. Mushaftaki sırasına bakıldığında 92. sure olan Leyl suresi iniş sırasına göre ise 9. suredir. Ala suresinden sonra inmiş olan Leyl suresi aynı zamanda Fecr suresinden de önce Mekke'de inmiştir. Leyl suresinde insanoğlunun iki zıt huyundan bahsedilmiştir. Cömertlik ve cimrilik, iman ve imansızlık Leyl suresinin öne çıkan konuları arasındadır. Leyl suresinde cinsiyetin herhangi bir öneminin olmadığı, asıl olanın insanlık ve insanların yaptıkları olarak anlatılmıştır.