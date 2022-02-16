Kalem Suresi'nin Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı!

Kalem Suresi Mekke’de indirilen surelerden biri olmakla birlikte ilk indirilen sureler arasındadır. Elli iki ayetten oluşmaktadır. İsmini ilk ayette geçmekte olan “kalem” kelimesinden almış olsa da tefsirlerde surenin ismi “Nun” olarak geçmektedir. Kalem Suresi Mushaf’ta altmış sekizinci ve iniş sırasında ise ikinci suredir. İkinci inen sure olması ile de daha da önem taşımaktadır. Allah kelamı olan tüm surelerin okunmasında bir fazilet, mükafat, sevap söz konusudur. Kalem Suresinin de birçok fazileti bulunmaktadır. Ramazan ayı, Cuma günü gibi mübarek sayılan gün ve gecelerde Kalem Suresinin okunuşu çok daha fazla fazilete nail olmaya vesiledir.

Ramazan Ayında Kalem Suresi Okumanın Yararları ve Faziletleri

Kalem Suresinde Muhammed (sav)’in yüksek ahlakı, akli mükemmelliğinden bahsedilir. Kendisini yalanlayan kimselerin ahlaksızlıkları, kötü özellikleri, bencil olmaları gibi özellikleri anlatılır. Peygamber efendimiz (sav)’in kendisini yalanlayan, inatçı tutum sergileyen ve inkar eden bu kimselerin karşısında nasıl tutum sergilemesi gerektiği bildirilmiştir. Ramazan’da, özel gün ve gecelerde, herhangi bir zamanda Kalem Suresinin okunmasındaki faziletler şunlardır:

Kim Kalem Suresini okur ise; Yüce Allah o kişiye ahlakını güzelleştirdiklerinin sevaplarından verir.

Çok sayıda alim Kalem Suresinin okunmasını nazar değmemesi amacı ile tavsiye etmiştir.

Kişinin şerden korunması ve istediği muratlara ulaşması içinde okunur.

Kalem Suresini okuyan kişiye Allah zihin açıklığı verir.

Haset eden kişilerin hasetlerinden ve aç gözlü olan kişilerin kötü gözlerinden zarar görmemek amacıyla okunur.

Nazar değmiş olan kişilere okunduğu takdirde Allah’ın izni ile o kişi şifaya kavuşur.

Bir şeyi öğrenmek istediği halde kişi öğrenemiyorsa, Kalem Suresini zihnini açmak amacıyla okur.

Kalem Suresi Türkçe Arapça Okunuşu ve Tefsiri

Kalem Suresindeki temel olan konular şunlardır:

Müşriklerin yapmış olduğu iftiralara cevap,

Peygamberimiz (sav)’in güzel ahlakı,

Müşriklerin vasıfları,

Servete ve mala güvenmek,

Günah işledikten sonra doğru yolu seçmek,

Öfkenin ve kinin yüze yansıması

Yunus peygamberin hali.

Kalem Suresinin temeldeki mesajları şunlardır:

Allah kaleme yemin eder.

Müşrikler peygamberimiz (sav)’i deli olmakla suçlamışlardır. Allah bu suçlamayı reddetmiş ve aslında aklını çalıştırmayan kişilerin müşrikler olduğunu bildirmiştir.

Peygamberimiz (sav) üstün yaratılışa, üstün ahlaki özelliklere sahiptir. Kendisinin bu kişiliğinin yaradılıştan geldiği anlaşılmaktadır.

Müşrik olan kimseler yalan bir şekilde yemin etmekten hiç çekinmezler, aşağılayıcı ve alaycıdırlar. Her zaman kusur ararlar, laf taşırlar, iyiliği engellerler, kabadırlar, günaha dalarlar. Kuran’da müşriklerin bildirilen kötü özellikleri bu şekildedir.

İnsanlar sahip oldukları mallara güvenmemelidir. Mallarının Allah’tan gelecek herhangi bir azaptan kendilerini koruyamayacaklarını bilmelilerdir.

İnsanlar bir işi yapmaya niyetlendiklerinde inşallah demeli ve her zaman Allah’ı anmalıdırlar. Sahip oldukları şeylerin Allah’ın emaneti ve ikramı olduğunu mutlaka bilmelidirler. İnsanların böyle davranmadıkların da Allah’ın azabına uğrayabilirler. Allah bu konu ile ilgili Kalem Suresinin 17. Ve 30. Ayetleri arasında bahçe sahibi olan kimselerin durumunu örnek olarak göstermiştir.

İslam dini vahiy üzerine inşa edilmiş bir dindir. Din konusunda vahye nispet edilemeyen hiçbir söylemin dinde değeri yoktur.

Dünyada secde etmeyen, namaz kılmayan insanlar ahiretteyken namaza, secdeye çağırılacaklar. O noktada ahiret günün dehşetine kapılıp diz çöküp kaldıkları görülecek. O kişiler secde edemezler. Namazın kılınması, secde edilmesi dünya hayatında yapıldığı takdirde bir anlam ve bir değer ifade eder.

Allah inkar eden kişilere belirli bir zaman vermektedir. Gayba ait bilgi yalnızca Allah’ta ve yalnızca Allah katındadır. Allah gayb bilgisini dilediği kimseye verir. Kuran insanlara bir öğüttür. Kuran’ın öğütlerini mutlaka dikkate almak gerekir. İnsanların bu öğütleri hayatlarına geçirmeleri gerekmektedir.