Kuran-ı Kerim’de 36. Sure olan Yasin suresi, ‘Kuran’ın Kalbi’ niteliğinde bir suredir. Peygamberimiz aleysselam sahih bir hadis-i şerifinde (İmam Ahmed, Ebu Davud, Nesai, İbn Mace ve Taberani rivayetle) ‘Kuran’ın kalbi Yasin suresidir’ buyurmaktadır. İnsana huzur veren ve imanını artıran bu surenin günlük okunması durumunda kişinin kalbi nurlanır ve kötü düşüncelerden arınır. Yaaa-siiin şeklinde okunur ve bu kelimeler huruf-u mukatta’dır. Yani anlamı olmayan sadece ‘dikkatin verilmesini isteyen’ kelimelerdir. Bu iki harf sureye isim olmuştur.

YASİN SURESİ TÜRKÇE ARAPÇA OKUNUŞU VE TEFSİRİ

Sure Peygamberlikle alay etmenin ciddi sonuçlarını beyan ediyor. Alay ve zulmün korkunç sonuçları Kureyşli Müşriklere bildiriliyor. İnzar esas konudur ve uyarı dikkate alınmadığında, uyarıcı dikkate alınmadığında sonucun azap olacağı buyruluyor.

Yasin suresinde 3 konu hakkında delil öne sürülmektedir. Bu deliller şu şekilde sıralanmaktadır:

1- Kainatta güneş ve ayın hareketleri anlatılarak tevhid konusu gündeme getirilmektedir. İnsanın çevresindeki olayları dikkatli bir şekilde analiz ederek Allah’ın kudretini keşfetmesi tavsiye edilmektedir.

2- Ahiretle ilgili, kainatın, insan yaısının ve her aklı olan kişinin düşüneceği hususlar delil olarak belirtiliyor.

3- Rasullerin hiçbir şekilde ücret istemediği, onların sadece tebliğ yaptığı ve insanları hakka çağırdı buyrulmaktadır. Rasullerin mesajları akla uygun olmakla birlikte mesajlar insanların yararınadır.

Sure Yaa, Siin şeklinde başlıyor ve bu hurufu mukatta örneğidir. Ancak İbn Abbas, İkrime, Dahhak ve Hasan Basri gibi alimlere göre Yaa Siin 'Yaa Seyyid' kelimesinin kısaltılmışıdır. Burada muhatap Rasulullah aleyhisselam'dır. Burada amaç Müşriklerin 'yalanlamalarına' karşılık vermektir. Onlar yalanlarken Allah-u Teala 'Ya seyyid sen gönderilmiş bir peygambersin' ayeti ile Hz. Muhammed aleyhisselam'ın Peygamberliğini tastiklemektedir.

Surenin ilk ayetlerinde uyarılara kulak asmayanların sonu anlatılmıştır. Onların kibrini 'boyunlarına halka asan insanlara' benzetmiştir Rabbimiz. Onların gerçeği görmemeleri için bu hale geldiği buyrulmaktadır. Bu kişilerin uyarılıp uyarılmaması da bir şey ifade etmez, onlar inanmazlar. Burada 'habibüneccar' örneği verilmektedir. Bir şehre gelen uyarıcı ve akibetinden bahsedilmektedir. İnkar edenler için de 'çığlık' azabı indirildi.

İkinci kısımda ise yerin verdiği nimetlerden, ay ve güneşin hareketlerinden ve gemilerin nasıl yüzdürüldüğünden bahsediliyor. Burada Allah-u Teala'nın nimetleri hatırlatılıyor. İnkar edenlerin iddialarına da bu kısımda cevap veriliyor. Sura'nın üfürülmesi, dirilme hadisesi, cennet ve cehennemi hak edenlerin akibeti gibi konular ele alınmaktadır. Surenin son kısmında akıl sahipleri için deliller ve öğütler yer almaktadır.

YASİN SURESİ OKUMANIN YARARLARI VE FAZİLETLERİ

Yasin-i Şerif Peygamberimiz aleyhisselam’ın buyurduğu gibi Kuran’ın kalbi, Kuran’ın anasıdır. Ruhları durgunluktan kurtarması ve ruhları harekete geçirmesi Yasin Suresinin değerini artırmaktadır. Yine İmam Ahmed, Ebu Davut ve İbn Mace rivayeti ile Rasulullah aleyhisselam ‘ Ölmekte olan kişilere Yasin okuyun’ buyurmaktadır. Öldükten sonra değil, ölüm anında Yasin okumak sünnettir. Ayrıca bir işin gerçekleşmesi için Yasin-i Şerif okumak da bidattir. Yasin-i Şerif şifa için okunabilir.

Bu surede ahiret tasviri, gezegenlerin hareketi ile ilgili tasvirler insanların gözünde ahiretin canlanmasında etkili olmaktadır. Ölümü hatırlatan, akıllara Allah-u Teala’nın gücünü tasvir eden sure, kalbin canlanmasına neden olur ve kalbi hareketlendirir. Arapça, meal ve tefsirinin okunması kişide manevi duyguları yükseltir.

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