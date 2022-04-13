Tevbe Suresi Türkçe Arapça okunuşu ve tefsiri! Tevbe Suresi okumanın yararları ve faziletleri

Tevbe suresinin Türkçe ve Arapça okunuşları, vatandaşlar tarafından araştırılmaktadır. İniş sırasına göre 113. sure olan Tevbe suresi, Mushafta 9. sırada bulunmaktadır. Kuran'ın en son inen suresi olduğuna dair araştırmalar yapılmaktadır. Tevbe suresini dinlemek ve ezberlemek isteyenler, Türkçe ve Arapça okunuşlarından faydalanabilir.

Tevbe Suresi Türkçe Arapça Okunuşu ve Tefsiri

Peygamber Efendimizin vefatına yakın bir zamanda inen Tevbe suresi, yapılan anlaşmaya bağlı kalınması ve kalmayan düşmanlar ile ilişkinin kesilmesinden bahsetmektedir. Hz. Peygamber'in Müslümanlar adına duyduğu endişenin yanı sıra Kuran'ın Müslümanlar üzerinde oluşturduğu etki söz konusu edilmektedir. Arapça bilmeyenler rahatlıkla Tevbe suresinin Türkçesini okuyabilmektedir.

Tevbe Suresi Okumanın Yararları ve Faziletleri

Tevbe suresinin yararları ve faziletleri olmakla birlikte okuyan kişiye manevi huzur vermektedir. Tevbe suresini okumak ve okutmak çok büyük sevap olmaktadır. Hatta bunun sevabı çocuklara, torunlara ve dedelere tesir etmektedir. İtikadı düzgün kimse Tevbe suresini okuduğu takdirde büyük sevaplara kavuşmaktadır. Tevbe suresinin okunduğu evde melekler toplanırken şeytanlar oradan uzaklaşmaktadır.

Tevbe suresini okumaya devam eden kişi münafıklardan uzaklaşırken, her çeşit şerden korunmaktadır.

Tevbe suresinin 128. ve 129. ayetlerinin en az 10 defa okunması, hastalığın şifa bulmasını sağlamaktadır.

Tevbe suresini okuyan kişinin muradı gerçekleşmektedir.

Tevbe suresini okumaya devam eden kişi enkaz altında kalmayacağı gibi yanarak, boğularak ve demir darbesi ile ölmemektedir.

Tevbe Suresi Neden İndirilmiştir?

Allah'ın kullarının tevbesini kabul edeceğini bildiren sure, antlaşmalara bağlı kalınmasından bahsetmektedir. Tebük seferi öncesi ve sonrası münafık olanların sergilediği ikiyüzlü tavırlar ve Kuran'ın Müslüman olanlar üzerindeki etkisinden söz edilmektedir. Anlam ve içerik bakımından Enfal suresinin parçası olabileceği düşünülmektedir. Sure münafıkları ağır bir dil ile ihtar etmektedir.

Tevbe suresine başlarken besmele okunmamaktadır. Besmele rahmet ve güvenin ifadesi olmakla birlikte yapılmış antlaşmanın bozulmasından söz ettiğinden, iki zıt ifadenin birlikte okunması uygun görülmemektedir. Tevbe suresindeki gibi bir başka surede böyle şiddetli bir uyarı bulunmamaktadır. İslam alimleri Tevbe suresinin başında besmelenin okunmaması ve yazılmaması konusunda aynı fikirde olmaktadır.

Tevbe Suresinin Konusu

Antlaşmaları bozan münafıklara fesih bildirimi yapılıp Mescid-i Haram'ın putperestlerden temizlenmesini konu almaktadır.

Allah ve Resulüne bağlılığın diğer bütün dünyevi bağların üzerinde tutulması gerektiği söz konusu olmaktadır.

Allah'ın yardımlarını ve nimetlerinin hiçbir zaman göz ardı edilmemesi gerektiğini konu almaktadır.

Tebük Seferine hazırlık, Tebük Seferine gidiş ve dönüş sırasında müşriklerin sergilediği davranışlar anlatılmaktadır.

Cizye ve zekat hükümlerinin yanı sıra Ehl-i kitap ile ilişkiler ve bedevi Arapların dini bildirimler karşısındaki tavırları söz konusu olmaktadır.

Yapılan kötülüklere karşı samimi pişmanlık duyanlara karşı Allah'ın ne kadar lütufkar olduğu ve ilk Müslümanların yolunu izleyenlerin Allah katında çok üstün bir mertebeye sahip olduğu anlatılmaktadır.

Hz. Peygamberin müminlere karşı engin şefkatinden bahsetmektedir.







