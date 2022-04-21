Sabah Duası Türkçe Arapça okunuşu ve tefsiri! Sabah Duası okumanın yararları ve faziletleri

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v.) sabah okuyunuz diyerek tavsiye ettiği dualar vardır. Sabah okunan dua ile kulların işleri yolunda gitmesi adına Allah'tan yardım istemenin önemli olduğu belirtilir. Hadis kaynaklarında da peygamber efendimizin sabah kalkınca okunacak dualar hakkında verdiği biliniyor.

Sabah Duası Türkçe Arapça Okunuşu ve Tefsiri

Sabah Duası Arapça okunuşu ve Türkçe anlamları sıklıkla araştırılmaktadır. Ancak sabah duasını Arapça olarak okumak en doğru olanı şeklinde ifade edilir. Bununla birlikte Arapça okumayı bilmeyenlerin Sabah duasını Türkçe şeklinde de okuması mümkün olmaktadır. Sabah duasının Arapça olarak okunuşu şu şekilde geçmektedir;

"Allahümme bîke asbahná ve bîke emseyna ve bîke nehya ve bîke nemutu ve ileykênnuşur."

Sabah duası, bilindiği üzere her sabah yeni bir güne uyanan bir Müslümanın okumasın da fayda olan oldukça faziletli bir duadır. Sünnet olduğu da bilinir. Bu duayı Arapça okuyamayanlar Türkçe olarak okusa da aynı faziletlere delalet eder.

Arapça okuyanların da Sabah duasının Türkçe anlamını bilmesi son derece önemlidir. Çünkü okunan duanın anlamını bilmek, yapılan işi çok daha anlamlı ve bilinçli bir şekilde yapılmasını sağlar. Bunun yanı sıra Allah (C.C.) dua ederken​​​​​​ ne söylediğimizi bilmek ve yaptığımız eylemin manasını bilerek hareket etmek o işe ayrı bir kıymet katar. Bu nedenle Sabah duasının da Arapça okunuşu önemli olduğu gibi Türkçe meali de son derece önemlidir. Sabah duasının Türkçe anlamı ise aşağıdaki gibidir;

"Yüce Allah'ım senin yardımın ile sabaha erdik, senin yardımın ile akşama ulaştık, senin emrin ile diriliyor ve yine senin kudretin ile sana dönüyoruz ( ölüyoruz ) Elbette ahirette varış sanadır.

Sabah Duası Okumanın Yararları ve Faziletleri

Yüce Allah vakitlerini boşa harcayan kimseleri sevmez buyrulur. Sabah duası vesilesi ile yeni bir güne hayırla uyanmak çok daha yararlı ve faziletli olarak görülür. Özellikle çalışmaya başlayacak kimselerin işleri yolunda gider, bir dileği olan kullara o yolda hayır kapıları aralanır. Sabah duası ile güne başlayan kişiler Allah'ın izni ile helal para da kazanır. Bununla birlikte kazanmış olduğu parayı kişi, zekat olarak verir ise büyük sevaba nail olacağı bilinir. Dinimiz kolaylık dini olarak tanınır. Yani bir Müslümanın ne vakitte olursa olsun yüce Mevla'ya edeceği duaların Allah katında her daim kabul edileceği düşünülür. Bu sebeple iyilik yapmak ve de iyilik bulmak amacı taşıyan her dua ve herkes Allah'ın rahmetinden er ya da geç nasibini alır. Allah'û teâlâ sabah duası okuyarak kendisini zikreden ve ona niyaz ederek sıklıkla hatırlayanları elbette korur. Bu durum birçok hadis ile tasvip edilerek desteklenir. Ancak duanın edildiği zaman bazı faziletli kapıları da daha kolay aralamaya yardımcı olur. Bu nedenle Sabah duasının dinimizdeki yeri önemli ve kıymetlidir.