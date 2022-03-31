Ramazandan önce oruç tutulur mu? Ramazan'ı karşılama orucu var mı, Ramazan arefesi oruç tutulur mu?

Ramazan ayı 2 Nisan'da başlıyor. Cumartesi günü ilk oruçlarını tutacak vatandaşlar Ramazan öncesinde oruç tutulup tutulmadığının yanıtı aranıyor. Diyanet açıklamasına göre Ramazandan bir gün önce oruç tutulur mu? sorusunun yanıtı…

RAMAZAN'I KARŞILAMAK İÇİN ORUÇ TUTULUR MU, RAMAZANDAN ÖNCE ORUÇ TUTULUR MU?

Hz. Peygamberin (s.a.s.) Recep ve Şaban aylarında diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu (Buhârî, Savm, 52; Müslim, Sıyâm, 173-179) biliniyor. Ramazan’ı karşılamak amacıyla oruç tutmanın ise dinî bir dayanağı yoktur. Ramazan ayı girmediği hâlde, Ramazan’ın gelmiş olabileceği düşüncesiyle ihtiyaten Ramazan’dan bir veya iki gün önce oruç tutmak da mekruhtur.

Dinî ıstılahta bugüne “şek günü” denilir. Ancak, Ramazan’ı karşılama niyeti olmaksızın şek gününde oruç tutulmasında bir sakınca yoktur. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), “Ramazan’ı bir veya iki gün önce oruçla karşılamayın. Eğer bir kimse âdeti olduğu için bu günleri oruçla geçiriyorsa tutsun.” (Buhârî, Savm, 14; Müslim, Sıyâm, 21) buyurmuştur.

KİMLER ORUÇ TUTMAKLA YÜKÜMLÜDÜR?

Bir kimsenin Ramazan ayında oruç tutmasının farz olması için öncelikle Müslüman ve âkil-bâliğ olması gerekir. İbadetlerle yükümlü olma şartlarını taşıdığı hâlde bazı özel durumlardaki kimselere oruç tutmama ruhsatı verilmiştir.

