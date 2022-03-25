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    Dini BilgilerNikotin bandı orucu bozar mı? Diyanet cevapladı!
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    Nikotin bandı orucu bozar mı? Diyanet cevapladı!

    Ramazan ayının gelmesiyle az bir süre kala oruç ile ilgili yapılan araştırmalar hızlandı. Orucu bozan ve bozmayan durumlar her yıl olduğu gibi bu yıl da merak ediliyor. Merak edilen sorulardan biri ise 'Nikotin bandı orucu bozar mı?' sorusu oldu. Diyanet İşleri'ne göre Nikotin bandı orucu bozar mı? sorusunun yanıtı...

    25.03.2022 - 10:45 |
    Nikotin bandı orucu bozar mı? Diyanet cevapladı!

    11 ayın sultanı Ramazan ayı 2 Nisan’da başlıyor. Oruç ibadetini yerine getirecek vatandaşların orucu bozan ve bozmayan durumları sorgula süreci de başladı. Sigarayı bırakmak için nikotin bandı kullanan vatandaşlar ise ‘Nikotin bandı orucu bozar mı?’ sorunun yanıtını araştırıyor. İşte yanıtı…

    NİKOTİN BANDI ORUCU BOZAR MI?

    Nikotin bandı orucu bozmaz. Kural olarak orucu bozan şeyler, vücuda normal yollarla giren maddeler ve cinsel ilişkidir. Vücuda sürülen yağ, merhem gibi maddeler, deri üzerindeki gözenekler ve deri altındaki kılcal damarlar yoluyla emilerek kana karışmaktadır. Ancak cildin bu emişi, çok az ve yavaş olmaktadır. Diğer taraftan bu işlem yeme, içme ve beslenme anlamına da gelmemektedir (Bak. Merğînânî, el-Hidâye, II, 263-264; Kâsânî, Bedâî’, II, 98; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 366-367).

     

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