Karia Suresi Türkçe Arapça okunuşu ve tefsiri! Karia Suresi okumanın yararları ve faziletleri

Karia Suresi Türkçe Arapça Okunuşu ve Tefsiri!

Karia Suresinin okunuşu şu şekildedir:

Bismillahirrahmanirrahim. El kariah. Mel kariah. Vema edrake mel kariah. Yevme yekunun nasü kelferaşil mebsus. Ve tekunül cibalü kelıhnil menfuş. Feemma men sekulet mevazınüh. Fe hüve fi ıyşetir radıyeh. Ve emma men hafef mevazınuh. Fe ümmühü havıyeh. Ve ma edrake mahiyeh.

Karia Suresinin Tefsiri şu şekildedir:

Korkunç ses olarak çevrilen karia kelimesi aynı zamanda sözlükte çarpmak ya da şiddetle vurmak anlamlarına gelir. Arapça dilinde ise büyük felaket için karia denmektedir. Kıyamet dehşet verici bir şekilde kalplere korku saldığında suçlulara ceza verilen kıyamet için karia denmektedir. Karia suresindeki ayetler ile kıyamet olayının büyüklüğü ve aynı zamanda şiddeti anlatılmakta ve bu günün ne zaman geleceğinin de bilinmediği söylenmektedir. Kıyamet gününde insanlar kabirlerinden kalkar ve mahşer yerine giderken tasvir edilmiştir. İnsanlar o an korkuyla dağınık bir halde olacaklarından Allah tüm insanları kelebeklere benzetmiştir. Kabirlerinden kalkan insanlar ise büyük bir kalabalık oluşturacakları için onlar da dağılıp savrulmuş çekirgelere benzetilmiştir. Kıyamet zamanı dağların yok olma aşamalarından biri de dile getirilmiştir. O gün dağlar paramparça olacak ve akıp giden kumlar gibi görülecektir. Sonra da serap haline gelecektir. Kucaklayacak olan diye çevrilen ümm kelimesi de sözlükte anne anlamına gelen bir kelimedir. Burada da barınak anlamında kullanılmıştır. Annelerin çocuklarına sarılma arzusu gibi cehennemin de suçluları içine almak için sabırsızlandığı tasvir edilmiş ve bir benzetme yapılmıştır.

Karia Suresi Okumanın Yararları ve Faziletleri

Her kim Karia Suresini okumaya devam ederse ve sürekli okursa kıyamet gününde mizanı ağır olacaktır. Bir rivayete göre her işin düzgün bir şekilde olması için Karia suresinin 100 kez okunması gerekmektedir. Dargınların barışması ve iyi anlaşması için de okunduğu bilinmektedir. Karia suresini okumayı alışkanlık haline getirmiş olan kişiler her tehlikeden korunur ve kötü olaylara karşı da emniyette olurlar. Bu sureyi bir kağıda yazan ve üzerinde taşıyan kişilere de Allah tarafından kolay bir şekilde kazanç sağlama yolları açılır.

Karia Suresinin Anlamı

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adı ile. Yürekleri hoplatacak olan o felaket. Nedir o yürekleri hoplatmış olan büyük felaket. Yürekleri hoplatan o büyük felaketin ne olduğunu sen nereden bileceksin? O gün insanlar hepsi bir tarafa uçan kelebekler gibi olacaktır. Dağlar da etrafa saçılmış renkli yünler gibi olacaktır. İşte o zaman, kimin tartıları ağır gelirse artık o hoşnut olacağı hayatın içinde olacaktır. Ama kimi tartısı hafif gelirse işte onun ulaşacağı yer Haviye olacaktır. Sen Haviye'nin ne olduğunu nereden bileceksin ki? O tam kızgın bir ateştir.

Karia Suresi Ne Anlatır?

Karia Suresinde kıyamet yakın olmasından ve aynı zamanda hesap gününde tüm insanların da pervane olup amellerinin tartılacağından bahsedilir. Kıyamet gününden, kıyamet gününde olacaklardan ve tüm dehşetlerden bahsedilir. İnsanların kıyamet gününde yaşayacakları korkulu hallerden bahsedilir. Surede aynı zamanda dağların parçalanacağından da söz edilmektedir.