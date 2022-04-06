İnşikak kelimesi, 'şak' fiilinden türetilmiştir. Şak, bir şeyi ortadan ikiye bölmek anlamına gelirken, inşikak da ikiye ayrılmak demektir. Kuran'ı Kerim'de, Mutaffifin Suresinden sonra gelen İnşikak Suresi, 25 ayetten oluşur. İlk ayette göğün yarılıp parçalanmasından bahsedildiği için, sureye bu isim verilmiştir. Surede cennet ve cehennemle birlikte, mahşer günü neler olacağı detaylı bir şekilde anlatılır.

İNŞİKAK SURESİ TÜRKÇE ARAPÇA OKUNUŞU VE TEFSİRİ!

1- Gök yarılıp ikiye bölündüğünde

2- Ve kendisine emredildiği üzere Rabbine kulak verdiğinde

3- Yeryüzü, tüm tepeleri ve dağlarla birlikte dümdüz edildiğinde

4- Ve içindeki her şeyi içine atıldığında

5- İşte o zaman, mutlak olan gerçekleşecek ve her biriniz Rabbinizin huzurunda toplanacaksınız.

(İnşikak Suresinin 5. ayetinde Mahşer gününden bahsedilmektedir. O gün İsrafil, sur borusuna ilk kez üflediğinde, yeryüzündeki herkes yere düşüp ölecektir. İkinci kez üflediğinde ise o zamana kadar yaratılmış olan tüm insanlar ve cinler, dünyadaki iyi ve kötü amellerinden sorguya çekilmek üzere Allah'ın huzurunda toplanacaktır. O gün kafirler ve münafıklar için çok zor ve sıkıntılı geçecektir.)

6- Ey iman edenler! Şüphesiz sen Rabbine dönmek için çok çaba sarf ettin sonunda mutlaka O'na döneceksin.

Vahdet ve tevhit inancına göre her şey Allah'ın zatının tecellisinden ibarettir. Halk arasında yaygın olarak kullanılan ''Hay'dan gelen Hu'ya gider sözü de bu anlama gelir. Hay ve Hu kelimeleri Allah demektir. Bu cümle Türkçeye

''Allah'tan geldik yine O'na döneceğiz'' şeklinde tercüme edilmiştir.

7- O zaman kitabı sağ tarafından verilenler hüsrana uğramayacaktır.

(Kitabı sağdan verilenler, cennete girecektir. Ashabü'l Meymene ve Ashab-ı Yemin kelimeleri de kitabı sağdan verilenler ve cennetle müjdelenenler anlamına gelir. Cehenneme girecek ve orada ebediyen kalacak olan kişiler içinse ''Ashab-ı Yesar'' sözcüğü kullanılır.

8- Onların hesabı çabucak görülecektir.

9- Ve onlar sevinçle ailelerinin yanına dönecektir.

10- Kitabı arkasından verilenlere gelince

(İşlenen günahlara göre cehennemin 7 katından birine girilecektir. Örneğin başkalarının arkasından konuşan ve gıybet yapanlar Hutame'ye; münafıklar ise Haviye'ye girecektir.)

11- Onlar hemen yok olup gitmeyi dileyecekler.

12- Ayetlerimizi yalanlayanlar, büyük bir ateşin içine atılacaklar.

13- O dünyadayken sevinçli ve gururluydu.

14- Kötü bir duruma düşmeyeceğini zannetmişti.

15- Hayır! Rabbi, onun tüm yaptıklarından haberdardı. (Allah, A'lemdir. Her şeyi en iyi bilendir. Allah, Habir'dir. O her şeyin iç yüzünü bilir.)

16- İş sandıkları gibi değil! Geceye ve şafağa yemin ederim.

17- Geceye ve insanlardan sakladığı her şeye

18- Ve dolunay halindeki aya

19- Siz, dünyada olduğunuz gibi kalmayacak, halden hal geçmeye devam edeceksiniz.

20- Peki, onlar niçin hala iman etmiyorlar?

21- Niçin yanlarında Kuran okunduğu zaman secde etmiyorlar?

22- Hayır! Onlar iman etmek yerine yalanlayıp inkar ediyorlar.

23- Allah kalplerinde sakladıklarını biliyor.

24- Onlar çok yakında büyük bir azabı tadacaklar.

25- İman edenler müstesna! Onlar için sonsuza kadar devam eden büyük ödüller vardır.

İNŞİKAK SURESİ OKUMANIN YARARLARI VE FAZİLETLERİ

İnşikak Suresi, cennet ve cehennemi anlattığı için kulun imanı tazelenir. Bu duayı namazlarda sık sık okumak ahiret hayatını hatırlatır ve dünyevi isteklerden uzaklaşılmasını sağlar. Gece yatmadan önce İnşikak Suresini 33 kez okuyanlar, korkulu rüya görmez. Bu sure Kadir Gecesinde okunursa edilen tüm dualar ve tövbeler Allah katında kabul edilir.