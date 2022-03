Cin Suresi Türkçe Arapça okunuşu ve tefsiri! Cin Suresi okumanın yararları ve faziletleri

Surede ana konu olarak cinler ve onlara ait olan özel durumlar anlatılmaktadır. Bir cin topluluğunun Kur'an'ı Peygamberden dinlediği ve onların da mümin ve kafir olarak ayrıldıkları anlatılmaktadır. Cinlerle ilgili bulunmayacak olan bilgiler de bu surede anlatılmaktadır.

Cin Suresi Türkçe Arapça Okunuşu ve Tefsiri!

Cin Suresinin okunuşu şu şekildedir:

Kul uhıyye ileyye enne hustema neferun minelcinni fekalu inna semına kuranen aceben. Yehdiy ilerruşdi feamenna bihi velen nuşrike biraabbina ehaden. Ve ennehu teala ceddu rabbina mettehaze sahıbeten vela veleden. Ve ennehu kane yekulu sefiyhuna alellahi şetatatan. Ve enna zanena enlen tekulen insu velcinnu alellahi keziben. Ve ennehu kane ricalun minelinsi yeuzune biricalin minelcinni fezaduhum rehekan. Ve ennehum zannu kema zanentum enlen yabasallahu ehaden. Ve enna lemesnessemae fevecednaha muliet haresen şediyden ve şuhuben. Ve enna kunna nakudu minha mekaıde lissemı femen yestemilane yecid lehu şihahaben resaden. Ve ennala nedriy eşerrun uriyde bimen fiyardı em erade bihim rabbuhum reşeden. Veenna minnessalihune ve minna dune zalike kunna taraika kıdeden. Veenna zanenna enlen nucizallahe fiylardı velen nucizehu hereben. Ve enna lema seminelhuda amenna bihi femen yumin birabbihi fela yehafu bahsen vela rehekan. Ve enna minnelmuslimune ve minnelkasitune femen esleme faulaike teharrev reşeden. Ve emmelkasitune fekanu licehenneme hataben. Ve en levistekamu alettariykati leskaynahum manen gadekan. Linefinehum fiyhi vemen yurıd an zikri rabbihi yeslukhu azaben saden. Ve ennelmesacide lillahi fela tedu mallahi ehaden. Ve ennehu lemma kame abdullahi yeduhu kadu yekunune aleyhi libeden. Kul innema adu rabbiy vela uşriki bihi ehaden. Kul inniyla emliku lekum darran vela reşeden. Kul inniy len yeciyreniy minallahi ehadun velen ecide min dunihi multehaden. İlla belagan minallahi ve risalatihi vemen yasıllahe ve resulehu feinne lehu nare cehenneme halidiyne fiyha ebeden. Hatta iza revmayudune feseya lemune men edafu nasıren ve ekallu adeden. Kul in edriy ekariybun ma tuadune emyecalu lehu rabbiy emeden. Almulgaybi fela yuzhıru ala gaybihi ehaden. İlla menirteda min resulin fe innehu yesluku min beyni yedeyhi vemin halfihi resaden. Liyaleme en kad eblegu risalati rabbihim ve ehata bima lediyhim ve ahsa kulle şey in adeden.

Cin Suresinin tefsiri şu şekildedir:

Surede ana konu olarak cinler ve onlara ait olan özel durumlar anlatılmaktadır. Bir cin topluluğunun Kur'an'ı Peygamberden dinlediği ve onların da mümin ve kafir olarak ayrıldıkları anlatılmaktadır. Cinlerle ilgili bulunmayacak olan bilgiler de bu surede anlatılmaktadır.

Cin Suresi Okumanın Yararları ve Faziletleri

Cin suresin okumak hem kafir cinlerden hem de şeytandan korunmaya yardımcı olur. Aynı zamanda kıskançlıktan ve nazardan da korunmak için sıklıkla Cin suresinin okunması gerekmektedir. Küçük çocukların her türlü kötülükten ve fenalıktan da korunması için Cin suresi oldukça etkilidir. Cin suresinin 7 kez okunması gerekir.

Cin Suresi Neden İndirilmiştir?

Hz. Peygamber (S.A.V) Ukaz panayırına giderken Nahle'de ashabına namaz kıldırmıştır. Namazda okunan ayetleri duyan cinler bu ayetlerin etkisini hissetmiş ve hayranlık duymuşlardır. Bunu kendi topluluklarına anlatmış ve artık Kur'an'a inandıklarını açıklamışlardır. Bu olay üzerinde Cin suresi inmiştir.

Cin Suresi Kaçıncı Sayfadadır?

Cin Suresi Kur'an-ı Kerim'in 571. sayfasında başlar ve 572. sayfasında son bulur. 29. cüzde yer alan bir suredir ve 28 ayetten oluşmaktadır.