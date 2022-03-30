Beyyine Suresi Türkçe Arapça okunuşu ve tefsiri! Beyyine Suresi okumanın yararları ve faziletleri

Beyyine Suresi Kur'an'an 98. suresidir. Beyyine suresi 8 ayetten oluşmaktadır ve Medine'de indirildiğine inanılmaktadır.

Beyyine Suresi Türkçe Arapça Okunuşu ve Tefsiri!

Beyyine suresinin okunuşu şu şekildedir:

Lem yekünillezine keferu min ehlil kitapi velmüşrikine munfekkıyne hatta tetiye hümül beyyineh. Rasulüm minallahi yetlu suhufem mütahherah. Fiha kütübün kayyimeh. Vema teferrekallezine ütül kitabe illa min badi ma caetumül beyyineh. Vema umiru illa liya büdüllahe muhlısiyne lehud din hunefae ve yukıymussalate ve yu tüzzekane ve zalike diymülkayyimeh. İnnelleziyne keferu min ehlil kitabi vel müşrikiyne fiy nari cehenneme halidiyne fiyha ülaike hüm şerrül beriyyeh. İnnelleziyne amenu ve amilussalihati ülaike hüm hayrül beriyyeh. Cezaühüm inde rabbihim cennatü adnin tecriy min tahtihel enharu fiyha ebeden radıyallahu anhüm ve radu anhü zalihe limen haşiye rabbeh.

Beyyine suresinin tefsiri şu şekildedir:

Surede eleştiri konusu olan yahudiler ve hıristiyanlardır. Aynı zamanda dönemin putperest Arapları da eleştirilmiştir. Hüküm geneldir ve bütün insanları ilgilendirmektedir. Kendilerine bir elçi ya da peygamber gelmediği sürece bu düşüncelerinden ve inançlarından vazgeçmeyecekleri anlatılmaktadır. Bu durumdan dolayı da herhangi bir cezaya tabi tutulmayacaklarına inanılır. Peygamber efendimiz tarafından (S.A.V) tüm bilgiler ve yapılması gerekenler tertemiz sayfalar içinde Allah tarafından gönderilmiştir ve bu hükümler bildirilmiştir.

Beyyine Suresi Okumanın Yararları ve Faziletleri

Beyyine suresini okuyan kişilerin dini iyiye gideceği ve içinde manevi huzurun da artacağı düşünülür. Sürekli olarak Beyyine suresini okumayı alışkanlık edinen kişilerin kamil insan makamına erdikleri düşünülür. Aynı zamanda düşman şerrinden korunmak için de okunması önerilir. Dinini ve dünyasını muhafaza etmek isteyen kişilerin de okuması önerilir. Her gün 3 kere sarılık için de okunması önerilmektedir.

Beyyine Suresinin Anlamı

Kitabı inkar eder ile Allah'a ortak koşan kişiler apaçık delil bulununcaya kadar ayrılamazlar. Bu delil temiz sahifeleri okuyan ve Allah tarafından gönderilen peygamberdir. O sahifelerde hükümler vardır. Kendilerine kitap verilmiş olanlar ancak bir kitap geldiğinde fikir ayrılığına düştüler. Fakat onlara dini Allah'a has kılmak ve halka yönelen kimseler olarak kulluk etmeleri ve namaz kılmaları emredilmişti. Şüphesiz ki inkar edenler ile Allah'a ortak koşanlar cehennem ateşi içindedir. İşte onlar yaratıkların en kötüsüdür. Şüphesiz ki iman edenler varsa işte onlar yaratıkların en hayırlısıdır. Rableri onların mükafatı için cenneti açmıştır ve burası Rablerine saygı duyanlara mahsus bir yerdir.

Beyyine Suresi Hangi Cüzde Yer Alır?

Beyyine suresi Kur-an'ı kerim'in 598. sayfasında yer almaktadır. Ayrıca 30. cüzde yer alan Beyyine suresi Medine döneminde inmiştir ve 8. ayet olarak kabul edilmektedir. Beyyine suresi kelime anlamı olarak apaçık delilik anlamına gelmektedir. Genelde dini duygularının çok olmasını isteyen kişiler tarafından okunan Beyyine suresinin birçok yararı vardır. Bu nedenle sık sık Beyyine suresinin okunması önerilen durumlar arasındadır.







