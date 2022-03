Alak Suresi Türkçe Arapça okunuşu ve tefsiri! Alak Suresi okumanın yararları ve faziletleri

Alak suresini okuyanların Allah'ın sabrına nail olacağı ve her derdinden kurtulacağı düşünülür. Her gün Alak suresini okuyan kişilerin hafızasının daha kuvvetli olacağı ve unutkanlıklarının olmayacağına inanılır. Alak suresini 7 kez okuyan kişilerin muradının gerçekleşeceği ve işlerinin de rast gideceği düşünülür. Alak suresini okuyan kişiler daha manevi duygusu yüksek ve ibadete yönelik kişiler olurlar.

Alak Suresi Türkçe Arapça Okunuşu ve Tefsiri!

Alak Suresinin okunuşu şu şekildedir:

Bismillahirrahmanirrahim. Ikra bismi rabbi kellezi halak. Halakal insane min alak. Ikra ve rabbukel ekrem. Ellezi alleme bil kalemi. Allemel insane ma lem ya lem. Kella innel insane le yatga. En ratustagna. İnne ila rabbiker ruca. Era eytellezi yenha. Abden iza salla. E raeyte in kane alal huda. Ev emara bit takva. E re ayte in kezzebe ve tevella. Elem yalem bi annellahe yera. Kella le in lem yentehi le nesfean bin nasıyeti. Nasiyetin kazibetin hatıetin. Felyudu nadiyehu. Se ned uz zebaniyete. Kella la tutı hu vescud vakterib.

Alak Suresinin tesfiri:

Alak suresi Peygamberimize inen ilk suredir ve bütün Müslümanların da okuması söylenir. Yaratan rabbinin adıyla oku diye başlayan surede yaratma özelliğine vurgu yapılmıştır. Özellikle aşılanmış yumurtadan insanların yaratıldığı da belirtilenler arasındadır. Allah'ın kereminin sonsuz olduğuna ve onun mükemmel bir varlık olduğuna dikkat çekilmiştir. Allah'ın bir öğretici olduğu ve dönüşün de mutlaka o'na alacağı söylemiştir. Alak kelime anlamı olarak asılmak ya da yapışkan anlamlarına gelmiştir. Suredeki anlamı ise anne karnındaki ilk durumlardan biri olarak kabul edilen zigot kavramı olarak kullanılmıştır. Vahiylerin insan hayatındaki önemi anlatılmış ve yaratanı tanımak ona ibadet etmek gerektiği belirtilmiştir.

Alak Suresi Okumanın Yararları ve Faziletleri

Alak suresini okuyanların Allah'ın sabrına nail olacağı ve her derdinden kurtulacağı düşünülür. Her gün Alak suresini okuyan kişilerin hafızasının daha kuvvetli olacağı ve unutkanlıklarının olmayacağına inanılır. Alak suresini 7 kez okuyan kişilerin muradının gerçekleşeceği ve işlerinin de rast gideceği düşünülür. Alak suresini okuyan kişiler daha manevi duygusu yüksek ve ibadete yönelik kişiler olurlar.

Alak Suresinin Anlamı

Rahman ve rahim olan Allah'ın adı ile. Yaratan rabbinin adı ile oku! O, insanı tek bir aşılanmış yumurtadan yarattı. Oku. İnsana bilmediklerini bildiren, kaleme yazmayı öğreten Rabbin en büyük kerem sahibi olandır. Gerçek şudur ki insan kendini kendine yeterli gördüğünde azar ve kuşkusuz ki dönüş Rabbinedir. Namaz kılarken bir kulu (peygamberi namazdan) men edeni gördün mü? Ne dersin, o doğru yoldaysa ya da takvayı emrediyorsa! Bu da Allah'ın yaptıklarını ve gördüğünü bilmez mi? Hayır, hayır! Eğer vazgeçmezse hemen onu alnından, o günahkar olan alnından yakalarız ve cehenneme atarız. O hemen gidip kendi tarafını çağırsın. Biz de zebanileri çağırırız. Hayır, ona uyma! Allah'a secde et ve sadece ona yaklaş!

Alak Suresi Ne İçin Okunur?

Alak suresinin herhangi bir sebeple okunması mümkündür. Anlamı ile alakalı olarak daha çok hayırlı işlerle ve kişilerle karşılaşmak isteyen kişiler tarafından okunduğu bilinmektedir. Daha yüksek bir makamdaki kişinin önüne çıkarken ya da bir sınava girerken olumlu sonuçlar almak için de Alak suresinin okunması mümkündür. 7 kez Alak suresini okuyan kişilerin muradının gerçekleşeceği de düşünülmektedir. Alak suresinin abdestsiz okunmasında herhangi bir sıkıntı yoktur. Yalnızca mushaf üzerinden Alak suresi okunacaksa bunun için abdest almak gerekmektedir.