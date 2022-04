Bakara suresi özel hikmetleri ve sırları olan bir suredir. Pek çok kişi Bakara suresinin kaç ayetten oluştuğunu, bu surenin nerede yer aldığını, anlamını, faziletlerini, neden okunması gerektiği gibi pek çok detayı araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın sitesinde Bakara suresinin Türkçe meali yer almaktadır.

BAKARA SURESİ NEDİR?

Kuran-ı Kerim'in ikinci suresi Bakara suresidir. Bakara suresinin en büyük özelliği Kuranı Kerim'in en uzun suresi olmasıdır. Öyledir ki tam olarak bu sure 286 ayetten meydana gelmektedir. Sure numarası 2 ve kelime sayısı da 6144 rakamına denk gelmektedir. Bakara suresi ise ismini kendi ayetlerinden alır. Bu surenin 67 ve 73. ayetlerinde bakara yani sığır sözcüğü yer almaktadır. Bakara suresi genel anlamda İslam hukukunun ana konularıyla ilgili önemli hükümleri içermektedir.

BAKARA SURESİ TÜRKÇE ARAPÇA OKUNUŞU

Bakara suresinin 286 ayetten oluştuğunu ve en uzun sure olduğunu yukarıda bildirdik. Dolayısıyla bu surenin tamamına bu başlıkta yer vermek imkansızdır. Bu yüzden de Bakara suresinin Türkçe ve Arapça okunuşuna önemli ayetleri sizlere sunarak bildireceğiz.

Bakara Suresinin Arapça okunuşuna Kuranı Kerim'in hemen baş sayfalarından ulaşabilirsiniz. İşte Bakara suresinin Türkçe okunuşundan bazı cümleler ise şöyledir:

Elif lam mim

Zalikel kitabü la raybe fıh* hüdel lil müttekıyn

Ellezıne yü'minune bil ğaybi ve yükıymunas salate ve mimma razaknahüm yünfikun

Vellezine yü'minune bi ma ünzile ileyke ve ma ünzile min kablik* ve bil ahırati hüm yukınun

Ülaike ala hüdem mir rabbihim ve ülaike hümül müflihun

İnnellezıne keferu sevaün aleyhim e enzertehüm em lem tünzirhüm la yü'minun

BAKARA SURESİ TEFSİRİ

Bakara suresinin tefsirinde yani konusunda İslamiyet'in getirdiği inanç, ibadet ve hayat düzeni gibi temel bilgilerin yer aldığını görmekteyiz. Allah'ın varlığını gösteren deliller Bakara Suresinde yer almaktadır. İnsanın yaradılışı ve imtihanı gibi önemli konulara da bu surede yer verilmiştir. Bakara suresinde geçen hüküm konuları boşanma, yetimlik, kumar, savaş, vasiyet, nikah ve oruç gibi Müslümanlar için önemli olabilecek konulardır.

TEKASÜR SURESİ OKUMANIN YARARLARI YANİ FAZİLETLERİ

Tekasür Suresi Kuranı Kerim'in 102. suresidir. Bu sure ise 8 ayetten meydana gelmektedir. İnsanların inanışına göre Tekasür suresi Mekke şehrinde indirilmiştir. Bu sure ismini tekasür sözcüğünden almaktadır. Tekasür sözcüğü ise çoklukla övünme manasına gelmektedir. 8 ayetten oluşan Tekasür suresinin sure numarası ise 102 rakamına denk gelmektedir.

Tekasür suresi okumanın en büyük yararı yani fazileti ise kabir azabının varlığından emin olunmasıdır. Yani bu sureyi her gün okuyan kişi kabir azabına inanır. Tekasür suresinin baş ağrılarını geçirdiğine inanılır. Bu amaçla bu sure genellikle ikindi namazından sonra okunur. Her gün Tekasür suresini okuyan kişinin işleri açılır, ilahi hoşnutluğa erer ve kazancı artar. Tekasür suresinin günde üç defa okunması dünyevi dertlerden kurtulmak amacıyla tavsiye edilmektedir.

BAKARA SURESİNDE NE ANLATILMAKTADIR ÖNEMİ NEDİR?

Bakara suresi çok uzun bir sure olduğundan dolayı önemli konuların detaylarına bolca yer verilmiştir. Özellikle bu surede fitne yapanlara karşılık neler yapılması gerektiği ayrıntılı olarak tek tek anlatılmaktadır. Bu surede yer alan ayetler Müslümanların sadece kafirler saldırdığında karşılık vermesi gerektiğini anlatmaktadır. Bakara suresinde insanlardan akıllarını kullanmaları ve sürekli düşünmeleri istenmektedir. Kısacası Bakara Suresi içeriğinde hem dünyevi hem de ahiret yaşamına dair önemli bilgileri bizlere sunduğu için önemlidir ve okunmalıdır.

