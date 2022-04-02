°
Şehir seçiniz
    BİST2.2520.82EURO16.270.16USD14.690.13ALTIN908.82-0.54
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    RamazanAdet olunca oruç bozulur mu? Niyet ettikten sonra adet olmak orucu bozar mı? İşte Diyanet’in açıklaması!
    HaberlerRamazan Haberleri Adet olunca oruç bozulur mu? Niyet ettikten sonra adet olmak orucu bozar mı? İşte Diyanet’in açıklaması!
    ABONE OL

    Adet olunca oruç bozulur mu? Niyet ettikten sonra adet olmak orucu bozar mı? İşte Diyanet’in açıklaması!

    Adet dönemi, bir kadını, Ramazan ayında olsun ya da olmasın namazlar da dahil olmak üzere, bir dizi dini görevlerden geçici olarak muaf tutar. Kuran'da regl yani adet gören kadının bir dizi dini uygulama olmak üzere İslam'ın en kutsal ayı Ramazan’da da oruç tutma ve namaz kılmamayı izin veren açık ayetler bulunuyor. Peki, Adet olunca oruç bozulur mu? Niyet ettikten sonra adet olmak orucu bozar mı? Adet bittikten sonra gelen leke orucu bozar mı? Adet olunca orucu bozmak gerekir mi? İşte Diyanet’in açıklaması!

    02.04.2022 - 12:25 |
    Adet olunca oruç bozulur mu? Niyet ettikten sonra adet olmak orucu bozar mı? İşte Diyanet’in açıklaması!

    İslam dininde bir kadının adet gördüğü veya doğum sonrası kanaması olduğu yani lohusa olduğu günlerde bir dizi uygulamalardan muaf tutuluyor. Tutulamayan oruçlar da sonradan kaza edilebiliyor. Peki, Adet olunca oruç bozulur mu? Niyet ettikten sonra adet olmak orucu bozar mı? Adet bittikten sonra gelen leke orucu bozar mı? Adet olunca orucu bozmak gerekir mi? İşte Diyanet’in açıklaması!

    NİYET ETTİKTEN SONRA ADET OLMAK ORUCU BOZAR MI?

    “Oruca niyetlenen bir kadın gün içinde âdet görmeye başlarsa ne yapmalıdır?” sorusuna Diyanet İşleri Başkanlığı’nın verdiği cevap şu şekilde:

    Kadınlar ay hâli (hayız) ve lohusalık (nifas) denilen özel hâllerinde namaz kılmazlar, oruç tutmazlar. Daha sonra tutamadıkları oruçlarını kaza ederler.

    Oruca niyetlenen bir kadın, gün içerisinde âdet görmeye başlarsa orucunu bozar, temizlenince bu günün orucunu da kaza eder (Merğînânî, el-Hidâye, II, 276). İftar vaktine kadar oruçlu gibi davranması doğru değildir. Ancak Ramazanın hassasiyetine riayet ederek başkalarının yanında yiyip içmemesi uygun olur.

    Cinsel ilişki orucu bozar mı? Ramazan ayında cinsel ilişki nasıl olmalı?
    İlgili Haber
    Cinsel ilişki orucu bozar mı? Ramazan ayında cinsel ilişki nasıl olmalı?
    İmsakiye Sayfası
    BUGÜN ORUÇ SAAT KAÇTA AÇILACAK? İFTAR SAAT KAÇTA? İL İL İFTAR VAKİTLERİ
    İmsakiye Sayfası

     

    GÜNCEL HABERLER

    İçişleri Bakanlığı duyurdu! Operasyon başladı, 566 askerle...

    İçişleri Bakanlığı duyurdu! Operasyon başladı, 566 askerle...

    Hastane personelinden hasta köpeğe antibiyotik tedavisi

    Hastane personelinden hasta köpeğe antibiyotik tedavisi

    Ukrayna'dan tahliyelerle ilgili flaş açıklama! Bakan Akar duyurdu: Gemi desteği verebiliriz

    Ukrayna'dan tahliyelerle ilgili flaş açıklama! Bakan Akar duyurdu: Gemi desteği verebiliriz

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    İçişleri Bakanlığı duyurdu! Operasyon başladı, 566 askerle...

    İçişleri Bakanlığı duyurdu! Operasyon başladı, 566 askerle...

    Sıradaki Haber
    Rusya'nın Stoyanka'da vurduğu akaryakıt istasyonu harabeye döndü

    Rusya'nın Stoyanka'da vurduğu akaryakıt istasyonu harabeye döndü

    Sıradaki Haber
    Emekli olmak isteyen milyonları ilgilendiriyor! Emeklilik fırsatı! 10 yılda emeklilik ve yüksek emekli aylığı...

    Emekli olmak isteyen milyonları ilgilendiriyor! Emeklilik fırsatı! 10 yılda emeklilik ve yüksek emekli aylığı...

    Sıradaki Haber
    Elektrik abonesi milyonları kapsıyor! Elektrik faturasında yüzde 30 düşüş! Faturası 116 TL'nin üzerinde olanlar dikkat

    Elektrik abonesi milyonları kapsıyor! Elektrik faturasında yüzde 30 düşüş! Faturası 116 TL'nin üzerinde olanlar dikkat

    Sıradaki Haber