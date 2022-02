2020 Ramazan ayında izlenecek diziler - En popüler ve izlemesi zevkli Ramazan'a özel en güzel 10 dizi…

Ramazan ayında genellikle evde oluruz. Oruç tuttuğumuz zaman zaman geçmek bilmez. Dolayısıyla zamanı en verimli bir şekilde geçirmek için izlenecek diziler bulunmaktadır. En popüler dizileri tercih ederek sahurdan sonra iftarı bekleyene kadar bu dizileri izleyebilirsiniz. Ramazan ayında izleyebileceğiniz referansı iyi olan önerilen pek çok dizi listesi bulunmaktadır.

2020 Ramazan Ayında İzlenecek Diziler

2020 yılında izlenecek hem yerli hem de yabancı diziler bulunmaktadır. Dizilerin listesi şu şekildedir;

1) Vikings

Vikings dizisi 2020 yılında en çok tercih edilen dizilerden biridir. Vikings dizisi vikinglerin tarihini anlatmaktadır. Vikinglerin ilk zamanlarından başlayarak nasıl bir şekilde imparatorluk haline geldiklerini anlatan bir dizidir. Vikings dizisinin karakterlerini de çok seveceksiniz. Oldukça sürükleyici bir dizi olan vikings dizisini siz de Ramazan ayında izleyeceğiniz ilk diziler arasına koyabilirsiniz.

2) Rome

Rome en sevilen tarihi dizilerden biridir. Doğu Roma İmparatorluğunu anlatır. Roma imparatorluğunun en güçlü dönemlerini ve yapmış olduğu savaşlardan bahsedilmektedir. Rome dizisi Roma imparatorluğunun gerileme dönemini de anlatmaktadır. Roma imparatorluğunun girmiş olduğu savaşlar neticesinde kazanılan topraklarda ki hakimiyetini anlatan dizi oldukça sürükleyici bir dizidir. Ramazana ayında sıkılmadan izleyebileceğiniz diziler arasında yer almaktadır.

4) Sense8

En güzel ve sürükleyici bir bilim kurgularından biri de sense8 dizisidir. Sense8 dizisi 8 farklı coğrafyada geçen bir dizidir. 8 farklı karakterin bir araya geldiği bu dizide ilk başlarda birbirlerine düşman olacaktır. Bu şekilde 8 farklı karakterin maceralarını izlerken zamanın nasıl geçtiğini dahi anlayamayacaksınız. Sense8 izleyeceğiniz en güzel bilim kurgu dizilerinden biridir.

En Popüler ve İzlemesi Zevkli Ramazan'a Özel En Güzel 10 Dizi

Ramazana özel olan pek çok popüler ve izlemesi zevkli olan diziler bulunmaktadır. İşte Ramazan'da izleyeceğiniz en popüler en güzel 10 dizi;

1) Stranger

Stranger dizisi en popüler diziler arasında gösteriliyor. Dünya genelinde de stranger dizisinin izleyicisi bir hayli fazladır. Stranger dizisi 1980'li yıllarda New York'ta geçen maceraları anlatan bir dizidir.

2) Friends

Friends dizisi belki de dünyanın en popüler dizilerinden biridir. Bir komedi filmi olan Friends dizisi IMDb puanı en yüksek olan diziler arasında yer almaktadır. Tüm zamanların en büyük komedi dizisi olarak adlandırılan Friends dizisi oldukça sürükleyici bir dizidir.

3) Sherlock

Sherlock dizisi en popüler dizilerden biridir. Dünyaca ünlü film olan Sherlock Holmes filminin dizi haline uyarlanmış şeklidir. Dizide sherlock'un dedektiflik maceraları yer almaktadır.

4) Daradevil

Daradevil filmi Marvel'in çizgi roman karakteri olan bir dizidir. Oldukça sürükleyici bir dizi olan daradevil dizisi tercih edeceğiniz ilk dizilerden birisidir.

5) This Is Us

Dram filmlerinden hoşlananlar için tercih edeceğiniz en popüler diziler arasında this is us dizisi yer alıyor. This is us dizisi aynı zamanda bir aile dizisidir.

6) Death Note

Anime sevenler veya animeye başlamak isteyenler için en güzel dizilerden birisi de death note dizisidir.

7) Lost

Dünya'nın en popüler dizilerinden olan lost dizisi izlemesi zevkli olan diziler arasında yer almaktadır.

8) Teen Wolf

Gençlik ve vampir dizilerinden hoşlanan kişiler için teen wolf dizisi biçilmiş kaftandır.

9) Humans

En popüler dizilerden biri olan humans dizisi robot hikayelerini anlatan sürükleyici bir dizidir.

10) The 100

Bilim kurgu dizilerinin arasında en sevilen dizilerden birisi The 100 kıyamet senaryosu olan bir dizidir. 100 yıl önce gerçekleşen bir nükleer patlama neticesinde Dünya'dan kaçıp uzayda yaşamaya başlayan topluluğun hikayesini anlatmaktadır. Nükleer patlama sonucunda dünyada büyük bir radyasyon sızıntısı yaşanmıştır. Artık dünya yaşanmaz bir hale gelmiştir. Dünya'da tekrar yaşamanın hesaplarını yapan bu ekibin maceralarını izlerken sizler de kendinizi kaptıracaksınız.