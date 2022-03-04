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    OtomobilBakımsız ticariler maliyeti artırıyor!
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    Bakımsız ticariler maliyeti artırıyor!

    Uzmanlar özellikle ağır ticari araçlarda servis ve bakımı aksatmanın maliyetleri yükseltip, taşımamaları geciktirdiğine dikkat çekiyor.

    04.03.2022 - 15:03 |
    Bakımsız ticariler maliyeti artırıyor!

    Hem şirketler hem de şoförler, navlun fiyatlarındaki artış sebebiyle deniz taşımacılığından karayolu taşımacılığına yönlenmiş durumda. Ancak uzmanlar bu ağır ticarilerin Avrupa normlarına uygun teknik yeterlilikleri sağlaması gerektiğine dikkat çekiyor. Aşin Motorlu Araçlar Genel Müdürü Okan Erdem, özellikle navlun bedellerinin son 1 sene içerisinde 4,5 kat artarak 2000 ile 9000 Euro arasında değişen oranlara ulaştığına belirterek şunları kaydetti:

    “Otomobil tarafında araç sahipleri ellerindekini korumak adına bakımlara daha çok dikkat ederken, ticari araç sahipleri maliyet kaygılarıyla bakımları aksatabiliyor. Avrupa'daki lojistik faaliyetlerinin sorunsuz geçmesini isteyen ağır ticari araç sahiplerinin mutlaka bakımlarını eksiksiz yaptırmasını ve tüm teknik kontrolleri yetkili servislerinde gerçekleştirmesini tavsiye ediyoruz." dedi. Erdem şöyle devam etti:

    "Ticari amaçla kullanılan bu araçlar, maliyet kaygısıyla maalesef bakım atlayarak kullanılmaya devam ediyor. Halbuki bakımsız kamyon, otobüs ve çekiciler ortalama %10 ile %20 arasında daha yüksek yakıt tüketiyor. Motor rektifiyesi ya da revizyonunun 350 bin TL'den başlayan yüksek bedellerle gerçekleştirildiğini de ağır ticari araç sahiplerine önemle hatırlatmak istiyoruz”

    Avrupa normları sıkı

    Son dönemde yurt içi sefer yapan ağır ticari araç sahiplerinin daha karlı olduğu için yurt dışı seferlere yöneldiğini söyleyen Erdem, "İthalat ve ihracatçıların özellikle Avrupa nakliyatlarında kara yolunu kullanmasıyla, ağır ticarilerin Avrupa normlarına uygun olmasını zorunlu kılıyor. Mekanik bakımları aksatılan ve eksikleri olan araçlar çok ciddi cezai yaptırımlarla karşı karşıya kaldığı gibi bakımsız araç şoförleri yarı yolda bırakabiliyor, bu da yaptıracağınız bir bakım onarım işlemini 10 kat daha pahalıya yaptırmanız anlamına gelir” diye konuştu.

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