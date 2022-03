Ünlü oyuncu Paul Herman 76. doğum gününde öldü!

The Sopranos'ta canlandırdığı Peter 'Beanise' Gaeta rolüyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Paul Herman'ın 76 yaşında öldüğü açıklandı.

Acı haberi The Sopranos'ta Christopher Moltisanti rolünü üstlenen oyuncu Michael Imperioli duyurdu.

Imperioli, "Arkadaşımız, dostumuz Paul Herman hayatını kyabetti. Harika bir arkadaştı. Harika bir hikaye anlatıcı ve aktördü. Goodfellas, Once Upon a Time in America, The Irishman ve şüphesi The Sompranos" diye yazdı.

Paul Herman'la çok iyi zaman geçirdiklerini anlatan Imperioli, "Onu özleyeceğim" diye yazdı.

Elde edilen bilgiye göre Paul Herman 76. doğum gününde öldü. Ölüm nedeniyse açıklanmadı.