GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
MagazinÜnlü oyuncu Paul Herman 76. doğum gününde öldü!
HaberlerMagazin Haberleri Ünlü oyuncu Paul Herman 76. doğum gününde öldü!
ABONE OL

Ünlü oyuncu Paul Herman 76. doğum gününde öldü!

The Sopranos ve The Irishman gibi yapımlarda izlediğimiz ünlü oyuncu Paul Herman, 76 yaşında hayatını kaybetti.

30.03.2022 - 14:01 |
Ünlü oyuncu Paul Herman 76. doğum gününde öldü!

The Sopranos'ta canlandırdığı Peter 'Beanise' Gaeta rolüyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Paul Herman'ın 76 yaşında öldüğü açıklandı.

Acı haberi The Sopranos'ta Christopher Moltisanti rolünü üstlenen oyuncu Michael Imperioli duyurdu.

Imperioli, "Arkadaşımız, dostumuz Paul Herman hayatını kyabetti. Harika bir arkadaştı. Harika bir hikaye anlatıcı ve aktördü. Goodfellas, Once Upon a Time in America, The Irishman ve şüphesi The Sompranos" diye yazdı.

Paul Herman'la çok iyi zaman geçirdiklerini anlatan Imperioli, "Onu özleyeceğim" diye yazdı. 

Elde edilen bilgiye göre Paul Herman 76. doğum gününde öldü. Ölüm nedeniyse açıklanmadı.

 

 

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

30 Mart Gelinim Mutfakta puan durumu ne, gün birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta 30 Mart çeyrek altını kim aldı?

30 Mart Gelinim Mutfakta puan durumu ne, gün birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta 30 Mart çeyrek altını kim aldı?

Bilge Öztürk: Bennu'yu çok severim,aramız iyi

Bilge Öztürk: Bennu'yu çok severim,aramız iyi

Şarkıcı Aynur Aydın süper mini eteğiyle konser verdi! "Bu etek mi yok gibi"

Şarkıcı Aynur Aydın süper mini eteğiyle konser verdi! "Bu etek mi yok gibi"

Ünlü oyuncu Paul Herman 76. doğum gününde öldü!

Ünlü oyuncu Paul Herman 76. doğum gününde öldü!

Sıradaki Haber