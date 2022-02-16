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Ünlü manken Firdevs Alkan hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre; Manken Firdevs Alkan hayatını kaybetti. Acı haberi, Müge Anlı'nın eski eşi gazeteci Burhan Akdağ duyurdu.

16.02.2022 - 11:40 |
Ünlü manken Firdevs Alkan hayatını kaybetti

Gazeteci Burhan Akdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda eski manken Firdevs Alkan'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Akdağ paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"AH TATİ AH”
“Duydum şok oldum…

Podyumların renkli ismi, çok eski arkadaşım manken Firdevs Alkan’ı kaybettik. Tati uzun bir süredir Bodrum’a yerleşmiş, Bodrum’da yaşıyordu..

Yine manken arkadaşları Funda Öncü ve Aysu Başar Firdevs'in Bodrum'daki evinde polisin ve savcının gelmesini bekliyorlar...

Mekanın cennet olsun canım arkadaşım, annene kavuştun…”

(Kaynak: Haberglobal)

Ünlü manken Firdevs Alkan hayatını kaybetti


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