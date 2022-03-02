Ukrayna’dan Haluk Levent’e konser teklifi!

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları, yedinci günde de hız kesmiyor. Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e kadar saldırılarını sürdürüyor.

2016 yılında Eurovision şarkı yarışmasında birinci olan Kırım Türk'ü şarkıcı Jamala, Ukrayna’dan gelerek Türkiye’ye sığınmıştı. Ukrayna Büyükelçiliği, Haluk Levent’e Jamala ile ortak konser teklifinde bulundu.

HALUK LEVENT'E TEKLİF



Büyükelçiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Eurovision 2016 birincisi Jamala, Rusya’nın sürdürdüğü savaştan dolayı iki çocuğuyla birlikte Türkiye'ye geldi. Ukrayna halkı için başlattığımız yardım kampanyamıza destek olmak adına bir konserde Jamala ile barış ve özgürlük şarkıları söylemek ister misiniz?” denildi.

TEKLİFİ KABUL ETTİ



Haluk Levet, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'nin teklifine kişisel sosyal medya hesabından yanıt verdi. Teklifi kabul eden Levent, “Kesinlikle! Seve seve. Hem Ukrayna halkı için söyleyelim hem de iki yüzlü batının unuttuğu Ortadoğu halkları için söyleyelim. Yeri de Filistin olmalı" ifadelerini kullandı.