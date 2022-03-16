Türkan ve Somer boşanacak mı? Türkan resti çekti...

Kanal D’nin, her Salı akşamı yeni bölümleri ile ekrana gelen, İclal Aydın’ın çok satan aynı adlı romanından uyarlanan dizisi Üç Kız Kardeş ekrana gelen 4’üncü bölümü ile zirveye oturdu. Kantar Medya’nın verilerine göre Total kategoride 7.88 reyting ve yüzde 17,63 izlenme payı alarak birinci olan dizi, diğer kategorilerde de günün en çok izlenen dizisi olmayı başardı.