Türkan ve Somer boşanacak mı? Türkan resti çekti...
Kanal D’nin, her Salı akşamı yeni bölümleri ile ekrana gelen, İclal Aydın’ın çok satan aynı adlı romanından uyarlanan dizisi Üç Kız Kardeş ekrana gelen 4’üncü bölümü ile zirveye oturdu. Kantar Medya’nın verilerine göre Total kategoride 7.88 reyting ve yüzde 17,63 izlenme payı alarak birinci olan dizi, diğer kategorilerde de günün en çok izlenen dizisi olmayı başardı.
Kanal D’nin, her Salı akşamı yeni bölümleri ile ekrana gelen, İclal Aydın’ın çok satan aynı adlı romanından uyarlanan dizisi Üç Kız Kardeş ekrana gelen 4’üncü bölümü ile zirveye oturdu. Kantar Medya’nın verilerine göre Total kategoride 7.88 reyting ve yüzde 17,63 izlenme payı alarak birinci olan dizi, diğer kategorilerde de günün en çok izlenen dizisi olmayı başardı.
Somer’in Türkan’a boşanmak istediğini söyleyip Kalenderlerin evinden ayrılması Sadık’ın tepkisine yol açtı. Bu tepkiyi yanlış anlayan Türkan, annesi Nesrin’e Somer’in boşanmak istediğini söyledi. Nesrin, Türkan’ı ilk zamanlar böyle sorunlar yaşanmasının normal olduğuna ikna etti. Ancak Türkan, Rüçhan’la yüz yüze görüşüp Somer’in boşanmak istediğini söyledi. İki kadın bu boşanmanın gerçeklememesi için uğraştı. Fatih’in etraflarında dolanması Kalender ailesinin huzurunu kaçırdı.
Diğer yandan Nesrin’in “Fatih eğer etrafımızda dolanmaya kalkıp tehdit ederse, alır kızları giderim buralardan!” sözleri üzerine Sadık, Fatih’in kendisinden para istediğini Nesrin’den sakladı. Dönüş, Serdar ve Dilek arasında bir şeyler olduğundan şüphe ederken Dilek’in Hakan’dan hoşlandığını söylemesi Dönüş’ü şaşırttı.