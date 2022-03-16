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TelevizyonTürkan ve Somer boşanacak mı? Türkan resti çekti...
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• 16 Mart 2022 - 12:47 • Son Güncelleme:

Türkan ve Somer boşanacak mı? Türkan resti çekti...

Kanal D’nin, her Salı akşamı yeni bölümleri ile ekrana gelen, İclal Aydın’ın çok satan aynı adlı romanından uyarlanan dizisi Üç Kız Kardeş ekrana gelen 4’üncü bölümü ile zirveye oturdu. Kantar Medya’nın verilerine göre Total kategoride 7.88 reyting ve yüzde 17,63 izlenme payı alarak birinci olan dizi, diğer kategorilerde de günün en çok izlenen dizisi olmayı başardı.

• 16 Mart 2022 - 12:47 • Son Güncelleme:
1Türkan ve Somer boşanacak mı Türkan resti çekti...
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Kanal D’nin, her Salı akşamı yeni bölümleri ile ekrana gelen, İclal Aydın’ın çok satan aynı adlı romanından uyarlanan dizisi Üç Kız Kardeş ekrana gelen 4’üncü bölümü ile zirveye oturdu. Kantar Medya’nın verilerine göre Total kategoride 7.88 reyting ve yüzde 17,63 izlenme payı alarak birinci olan dizi, diğer kategorilerde de günün en çok izlenen dizisi olmayı başardı.

2Türkan ve Somer boşanacak mı Türkan resti çekti...

Yapımını Süreç Film, yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği Üç Kız Kardeş, sosyal medyada da oldukça konuşuldu. Dizinin finalinde Türkan’ın Somer’e boşanmak istemediğini söylemesi, dizinin gelecek bölümde dair merak arttırdı.

3Türkan ve Somer boşanacak mı Türkan resti çekti...

Somer’in Türkan’a boşanmak istediğini söyleyip Kalenderlerin evinden ayrılması Sadık’ın tepkisine yol açtı. Bu tepkiyi yanlış anlayan Türkan, annesi Nesrin’e Somer’in boşanmak istediğini söyledi. Nesrin, Türkan’ı ilk zamanlar böyle sorunlar yaşanmasının normal olduğuna ikna etti. Ancak Türkan, Rüçhan’la yüz yüze görüşüp Somer’in boşanmak istediğini söyledi. İki kadın bu boşanmanın gerçeklememesi için uğraştı. Fatih’in etraflarında dolanması Kalender ailesinin huzurunu kaçırdı.

4Türkan ve Somer boşanacak mı Türkan resti çekti...

Diğer yandan Nesrin’in “Fatih eğer etrafımızda dolanmaya kalkıp tehdit ederse, alır kızları giderim buralardan!” sözleri üzerine Sadık, Fatih’in kendisinden para istediğini Nesrin’den sakladı. Dönüş, Serdar ve Dilek arasında bir şeyler olduğundan şüphe ederken Dilek’in Hakan’dan hoşlandığını söylemesi Dönüş’ü şaşırttı.

5Türkan ve Somer boşanacak mı Türkan resti çekti...

Rüçhan, Mine’ye Türkan’la Somer’in birlikte olduklarını söyledi. Mine’nin gerçekleri öğrenmesi Somer ile aralarını açtı. Somer ve Türkan’ın gizlice boşanacaklarını öğrenen Rüçhan bunun acısını Türkan’dan çıkarttı.

6Türkan ve Somer boşanacak mı Türkan resti çekti...

Türkan’ın "Anne ne olur yapma" deyip sarılması ise izleyiciyi derinden etkiledi. Rüçhan’ın balkona kilitlediği Türkan’ı bulan Somer, Türkan’dan onu koruyamadığı için özür diledi. Ancak Türkan’ın son anda boşanmak istemediğini söylemesi Somer’i şaşırttı.

7Türkan ve Somer boşanacak mı Türkan resti çekti...

Türkan’ın verdiği bu karar Somer ile aralarında nelerin yaşanmasına sebep olacak? Dönüş arkadaşı Dilek için Hakan’a mektup yazması iki kardeşi karşı karşıya mı getirecek? Mine, Türkan’ın boşanmak istemediğini öğrenince ne yapacak?

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