Yargı 22. bölüm 2. fragmanı yayında! Fırtınadan önceki son sessizlik

Merdan, kimseye danışmadan Ceylin'in ailesini yemeğe çağırır. Bu durum Metin ve Çınar'ı büyük sıkıntıya sokar. Ortada dolaşan giz yüzünden yemekte bir anda soğuk rüzgarların esmesine neden olur. Metin, Merdan'ın yaptığı bu keyfi hareketten dolayı ona sert tepki verir.

Bu sırada Ilgaz, Ceylin'in duruşması için gerekli olan delillerin peşine düşer. Olay yerine tekrar giderek gözden kaçmış olan önemli bir keşif yapar. Özellikle azmettirici konusu kendisini Pars ile karşı karşıya getirir. Çünkü, Neva'nın sakladığı sır tüm dikkatleri üzerine çeker.

Ceylin ise, ofisine gelen bir zarf ile büyük şok yaşar. Zarfın içinde bir flash disk vardır ve içindekiler onu korkutacak derecede önemlidir.

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