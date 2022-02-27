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TelevizyonÜç Kız Kardeş’in yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı! Özgü Kaya sesi ile de büyük beğeni kazandı
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Üç Kız Kardeş’in yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı! Özgü Kaya sesi ile de büyük beğeni kazandı

Kanal D’nin, ilk bölümü ile izleyiciden tam not alan, İclal Aydın’ın aynı isimli romanından uyarlanan dizisi Üç Kız Kardeş’in yeni bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı. Tanıtımda Özgü Kaya, söz ve bestesi Gündoğdu Duran’a ait olan “Gözleri Aşka Gülen” şarkısını seslendirdi. Özgü Kaya, güzelliği ile olduğu kadar sesi ile de izleyicilerin büyük beğenisini kazandı.

27.02.2022 - 11:02 |
Üç Kız Kardeş’in yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı! Özgü Kaya sesi ile de büyük beğeni kazandı

Yapımını Süreç Film’in yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği dizinin çekimleri Ayvalık’ta gerçekleşiyor.

Salı akşamları izleyiciyle buluşan Üç Kız Kardeş dizisinde Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu, Veda Yurtsever, Tayfun Eraslan, Benian Dönmez, Nazlı Senem Ünal, Murat Çidamlı, Demircan Kaçel, Vural Şahanoğlu, Hakan Atalay , Emre Kıvılcım, Mert Özcan, Ece Baliç gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor. Birbirine çok bağlı Türkan, Dönüş ve Derya isimli kız kardeşlerin hikayesini anlatan dizinin yönetmen koltuğunda Eda Teksöz’ün otururuken, senaryosunu Betül Yağsağan kaleme alıyor.

Aile ve kardeşlik bağlarını anlatan, samimi ve sıcak aile öyküsü ile izleyicinin büyük beğenisini kazanan Üç Kız Kardeş yeni bölümleri ile her Salı akşamı Kanal D’de…

 

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