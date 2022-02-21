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Üç Kız Kardeş’den duygusal ön izleme!

“Keşke hiç büyümeseydin de benim o güzel, küçük ve uslu kızım olarak dizimin dibinden ayrılmasaydın…”

21.02.2022 - 17:18 |
Üç Kız Kardeş’den duygusal ön izleme!

Kanal D’nin, yapımı Süreç Film, yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği, İclal Aydın’ın satış rekorları kıran Üç Kız Kardeş romanından uyarlanan dizisi Üç Kız Kardeş ilk bölümü ile 22 Şubat Salı (yarın) akşamı ekrana geliyor.

Aile ve kardeşlik bağlarını anlatan, samimi ve sıcak aile öyküsü ile izleyicinin büyük beğenisini kazanacak olan dizinin 1’inci bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı. Türkan (Özgü Kaya) ve babası Sadık’ın (Reha Özcan) duygusal anlarının yer aldığı sahne herkesi derinden etkiledi.

Üç Kız Kardeş, ilk bölümü ile 22 Şubat Salı akşamı Kanal D’de…

 

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