Üç Kız Kardeş oyuncularından diziye ilk bakış!

Kanal D’nin, yapımı Süreç Film’in yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği, İclal Aydın’ın satış rekorları kıran Üç Kız Kardeş romanından uyarlanan dizisi Üç Kız Kardeş, 2. bölümü ile bu akşam 20.00'de ekrana geliyor. Oyuncuların setteki samimi halleri ve diziye ilk bakış yorumları karşınızda!