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TelevizyonÜç Kız Kardeş 6. bölüm fragmanı yayında!
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Üç Kız Kardeş 6. bölüm fragmanı yayında!

Türkan, Somer'in baba olacağını öğreniyor!

23.03.2022 - 13:07 |
Üç Kız Kardeş 6. bölüm fragmanı yayında!

Türkan ve Somer odada kilitli kalınca olanlar olur. Türkan yakınlaşmak için bunu fırsata çevirmeye kararlıdır. Öte yandan Sadık'ın rahatsızlığı hiç istemese de Nesrin'in kulağına gider. Dönüş ve Derya arasında da fırtınalar kopmaktadır.

Türkan tam olayların istediği gibi gittiğini düşünürken büyük bir şok yaşar. Somer baba olacağını ağzından kaçırır. Türkan ne yapacak?

Üç Kız Kardeş yeni bölümüyle Salı 20.00'da Kanal D'de!

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