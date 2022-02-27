Üç Kız Kardeş 1. bölüm ön izleme Yayında!

Düğünden hemen sonra evden ayrılan Somer eve döndüğü zaman, Türkan’ı yaralanmış bir şekilde evde bulur ve hemen hastaneye götürür. Ancak hastanede onları hiç beklemedikleri bir sürpriz karşılar. Dönüş’ün sınavda yaşadıkları yüzünden hastanelik olması iki kardeşi aynı anda hastaneye düşürür. Türkan’ın başından ayrılamayan Somer, Mine ve Türkan arasında iyiden iyiye gerilmektedir. Bu durum Mine ile arasının açılmasına sebep olur ve Somer geri dönüşü olmayan bir hata yapar. Bu hatanın bedeli ise herkes için ağır olacaktır.

Derya ablalarının evliliği ile ilgili şüphelerinin peşine takılır. Hastanede Türkan’la karşılaşan Serdar, Derya’ya Türkan’ın durumunu anlatınca parçaları birleştiren Derya, ablasıyla ilgili kaygılarının doğru olduğu ortaya çıkar. Nesrin ve Derya arasındaki gerilim tırmanırken Derya bildiği her şeyi söyler. Artık Kalender ailesi için cehennemin kapıları açılmıştır.

Sadık ve Nesrin, kızları hakkındaki gerçeği öğrenebilecekler mi? Yoksa yine Rüçhan Korman’ın yeni bir planıyla mı yüzleşecekler?

Üç Kız Kardeş, yeni bölümleri ile her Salı akşamı saat 20.00’de Kanal D’de…