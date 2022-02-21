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Stüdyoda duygusal anlar!

Gelinim Mutfakta 871. Bölümde Sevilay Hanımın, Yeşim'e verdiği teşekkür çiçekleri büyük alkış alıyor!

21.02.2022 - 15:05 |
Stüdyoda duygusal anlar!

Miyase'nin önceki bölümde yaşadığı talihsiz olay sırasında Yeşim büyük şok geçirmişti. Buna rağmen ilk müdahaleyi yapması da görülmeye değerdi. Bu yüzden Sevilay Hanım, ellerinde çiçeklerle Yeşim'in yanına gitti ve ona teşekkür etti. Bu anlar diğerleri tarafından mutlulukla izlendi.

Gelinim Mutfakta, yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 13.00'da Kanal D'de!

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