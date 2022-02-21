Stüdyoda duygusal anlar!

Miyase'nin önceki bölümde yaşadığı talihsiz olay sırasında Yeşim büyük şok geçirmişti. Buna rağmen ilk müdahaleyi yapması da görülmeye değerdi. Bu yüzden Sevilay Hanım, ellerinde çiçeklerle Yeşim'in yanına gitti ve ona teşekkür etti. Bu anlar diğerleri tarafından mutlulukla izlendi.

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