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Stüdyoda "14 Şubat Sevgililer Günü" mutluluğu!

Gelinim Mutfakta 865. bölümde Yeşim, Miyase ve Sevilay'ın eşlerinden gelen hediyeler gelinleri çok mutlu etti; kaynanaları ise, kıskançlık triplerine soktu!

14.02.2022 - 14:02 |
Stüdyoda "14 Şubat Sevgililer Günü" mutluluğu!

Bugün mutfakta "14 Şubat Sevgililer Günü" heyecanı yaşandı. Eşlerinden gelen hediyeler ve notlar gelinleri çok mutlu etti. Kaynanalar ise, gelen hediyeleri görmek için mutfağa akın ettiler. Kıskançlık davranışları gösteren kaynanalar, gelinlerin eleştirilerine maruz kaldılar.

Gelinim Mutfakta, yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 13.00'da Kanal D'de!

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