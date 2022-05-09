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Sedat, Nalan'ın büyük sırrını öğreniyor!

Camdaki Kız 42. bölüm fragmanı yayında!

09.05.2022 - 11:05 |
Sedat, Nalan'ın büyük sırrını öğreniyor!

Hayri ile Nalan gittikçe yakınlaşırken hem Feride hem de Sedat'ın kıskacına girmişlerdir. Koroğlu ailesinde ise büyük kaos vardır. Şirketin yeni başkanı Muzo olur. Selen bu duruma çok bozulmuştur.

Diğer taraftan Cana, Sedat'ı Nalan ve Hayri hakkında doldurur. Feride'nin Nalan'ın gerçek annesi olmadığını da Sedat'a söyler. Bunu duyan Sedat ise durumu Nalan'ın canını acıtmak için kullanacaktır.

Camdaki Kız yeni bölümüyle Perşembe 20.00'da Kanal D'de!

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