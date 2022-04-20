Salı gününün en çok izlenen dizisi yine Üç Kız Kardeş oldu!

Yapımını Süreç Film, yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği Üç Kız Kardeş, sosyal medyada da oldukça konuşuldu. TT listesinde yer alan dizide, Mesut’un geçmişi oldukça merak edilirken, Rüçhan, Türkan ve Somer arasında yaşananlar yeni bölüme dair merakı iyice arttırdı.

Türkan ve Somer’in Mine’nin arabasını terk edilmiş bir halde bulması sonrasına Somer, soluğu Mine’nin evinde aldı. Mine’nin evinde okuduğu mektupla şoke olan Somer’in bu gelişmeden sonra ne yapacağı merak konusu oldu. Nesrin ve Sadık'ın evlilik yıldönümü için sürpriz yapmaya hazırlanan Derya ve Dönüş’ün planladığı yemeğe gelen davetsiz misafir her şeyi alt üst etti. Tek derdi para olan Fatih’e düğünde takılan takıların bir kısmını veren Türkan’ın başı ise büyük belaya girdi. Takıların bozdurulduğunu öğrenen Rüçhan, öfkeden deliye döndü. Tüm bu gelişmelerin üzerine Somer'in boşanma davası açtığını öğrenen Rüçhan bu kez Türkan'ı yaka paça evden kovdu.

Aile ve kardeşlik bağlarını anlatan, samimi ve sıcak aile öyküsü ile izleyicinin büyük beğenisini kazanan “Üç Kız Kardeş” yeni bölümleri ile her salı Kanal D’de…