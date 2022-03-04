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Peride ne demek, Peride Hanım kimdir? Pera Palas’taki Peride gerçek mi?

Peride Pera Palas gerçek mi, Peride ne demek? Hazal Kaya ile Selahattin Paşalı'nın başrollerini paylaştığı yeni dizi Pera Palas'ta Gece Yarısı, izleyicisiyle buluştu. 'Midnight at the Pera Palace' kitabından uyarlanan dizide Mustafa Kemal Atatürk’ün yer aldığı sahneler de var. Dizi hakkında merak edilen konu başlıklarından biri ise Peride oldu. Peride’nin anlamı merak edilirken, kim olduğu da sorgulanmaya başlandı. Peki, Peride ne demek, Peride Hanım kimdir? Pera Palas’taki Peride gerçek mi?

04.03.2022 - 16:41 |
Peride ne demek, Peride Hanım kimdir? Pera Palas’taki Peride gerçek mi?

Peride Pera Palas kimdir, gerçek mi? Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisi dün yayınlandı. Hazal Kaya, Selahattin Paşalı ve Tansu Biçer’in yer aldığı dizi "Midnight At The Pera Palace" kitabından uyarlandı. Pera Palas Oteli'ne haber için giden 'Esra' karakterinin, bir anda geçmişe giderek Türkiye'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e karşı 1919 yılında düzenlenen siyasi komplonun ortasında yer almasını konu edinen dizi de en merak edilen konu Peride karakteri oldu. İşte Peride hakkında merak edilenler…

PERİDE NE DEMEK?

Peride ismi Farsça kökenlidir.  Uçmuş, soluk ve solmuş anlamına gelir.

PERİDE HANIM KİMDİR, PERİDE PERA PALAS GERÇEK Mİ?

Pera Palas'ta Gece yarısı dizisinin Peride'sinin gerçekle bir ilgisi bulunmuyor, karakter kurmacadır.

Dizi 2022 senesinde Pera Palas Oteli hakkında yazı yazmakla görevlendirilmiş olan gazeteci gencin, kendisini Mustafa Kemal Atatürk’e karşı düzenlenmekte siyasi bir komployu önlemeye çalışırken bulmasını ve geçmişe gitmesini anlatıyor.

 

Pera Palas nerede, tarihi ne? Pera Palas kimin, otel gezilebilir mi?
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