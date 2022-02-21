Pazar’ın galibi “Yargı” oldu!

Yargı’nın yayınlanan 21’inci bölümünde Niyazi’nin trajik ölümü yürekleri ağızlara getirirken o sırada Ilgaz ile Ceylin’in de orada bulunması bir kez daha ikiliyi zor durumda bıraktı. Ilgaz ve Ceylin’le yaptıkları iş birliğine rağmen kendisine Niyazi’den şüphelendiklerini söylememeleri Pars’ı sinirlendirirken Yekta ise Ilgaz’ın dosyasını takip eden Derya Savcı’yı Ilgaz konusunda doldurdu. Niyazi’yi azmettirenin Yekta olduğunu düşünen Ceylin, Yekta’nın Engin tarafından neyle tehdit edildiğinin peşine düştü.

Ceylin’in, Ilgaz’dan habersiz bu konuda Merdan’dan yardım istemesi ise seyirciyi şaşırttı. Merdan’dan öğrendiği isim ve Laçin’in itirafıyla Ilgaz ile Ceylin, Yekta’nın sahte diplomasından haberdar olurken ikili bu durumu Yekta’ya karşı koz olarak kullanmayı kafalarına koydu. Ancak bu sıralarda Yekta çoktan kendisine ve şirketine dair tüm açıkları kapamak konusunda Cüneyt’le beraber harekete geçmişti. Seda’nın Laçin ile Murat’ın ilişkisini, Ceylin’in ise Neva ile Cüneyt’in ilişkisini öğrendiği bölümde heyecan bir saniye bile düşmezken Çınar için de her şey daha karmaşık bir hal aldı. Serdar ile beraber başına büyük bir bela alan Çınar’ın kendisini bu durumdan nasıl kurtaracağı şimdilik gizemini koruyor.

Yargı’nın izleyici ile buluşan bu bölümü, sosyal medyada da oldukça konuşuldu. #yargı ve #Kuralsız etiketleri uzun saatler TT listesinde yer aldı.

Sema Ergenekon’un kaleminin Ali Bilgin’in rejisiyle buluştuğu ‘Yargı’nın kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat, Nergis Öztürk, Şükran Ovalı, Pınar Çağlar Gençtürk, Başak Gümülcinelioğlu, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Pınar Töre, Özlem Çakar Yalçınkaya, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan, Merve Ateş ve Timur Ölkebaş yer alıyor.

‘Yargı’ yeni bölümüyle her Pazar akşamı saat 20.00’de Kanal D’de…