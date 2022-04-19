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TelevizyonNursel Ergin, Gelinim Mutfakta'nın 912. Bölümünde en yüksek puanı kime verdi?
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Nursel Ergin, Gelinim Mutfakta'nın 912. Bölümünde en yüksek puanı kime verdi?

Nursel Ergin, 912. Bölümde en beğendiği yemeğe 5 puan verdi!

19.04.2022 - 14:54 |
Nursel Ergin, Gelinim Mutfakta'nın 912. Bölümünde en yüksek puanı kime verdi?

Nursel Ergin, gelinlerin yaptığı yemeklerden yedi ve damak tadına uygun olarak 1'den 5'e kadar puanladı. En yüksek ve en düşük puanı kime verdi?

Gelinler yarışıyor, kayınvalideler puanlıyor! Hangi yemek, hangi gelinin? Kimse bilmiyor! Bu yarışmada kendini elemekte var, birinci yapmakta! Eğlenceyi ve muhteşem yemek tariflerini kaçırma!

Gelinim Mutfakta, yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 13.00'da Kanal D'de!

 

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