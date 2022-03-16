Nursel Ergin, 888. bÃ¶lÃ¼mde en beÄŸendiÄŸi yemeÄŸe 5 puan verdi!

Nursel Ergin, 888. bölümde en beÄŸendiÄŸi yemeÄŸe 5 puan verdi!
Nursel Ergin, Gelinim Mutfakta'nÄ±n 888. BÃ¶lÃ¼mÃ¼nde en yÃ¼ksek puanÄ± kime verdi?Â
16.03.2022 - 15:28 |
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Nursel Ergin, gelinlerin yaptÄ±ÄŸÄ± yemeklerden yedi ve damak tadÄ±na uygun olarak 1'den 5'e kadar puanladÄ±. En yÃ¼ksek ve en dÃ¼ÅŸÃ¼k puanÄ± kime verdi?
Gelinler yarÄ±ÅŸÄ±yor, kayÄ±nvalideler puanlÄ±yor! Hangi yemek, hangi gelinin? Kimse bilmiyor! Bu yarÄ±ÅŸmada kendini elemekte var, birinci yapmakta! EÄŸlenceyi ve muhteÅŸem yemek tariflerini kaÃ§Ä±rma!
Gelinim Mutfakta, yeni bÃ¶lÃ¼mleriyle hafta iÃ§i her gÃ¼n saat 13.00'da Kanal D'de!