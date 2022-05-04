'Neler Oluyor Hayatta' başarısı ile söz ettiriyor!
Kanal D’de hafta içi her gün yayınlanan, sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı'nın yaptığı "Neler Oluyor Hayatta" reyting listelerinin üst sıralarında yer aldı.
04.05.2022 - 12:33 |
“Neler Oluyor Hayatta” 2 Mayıs Pazartesi, bayramın birinci günü ekrana gelen zengin içeriğiyle izleyicilerden tam not aldı. Hakan Ural’ın samimi ve fark yaratan yorumları, Nur Tuğba Namlı’nın keyifli sunumuyla program izleyicinin tercihi oldu.
Neler Oluyor Hayatta hafta içi her gün Kanal D’de