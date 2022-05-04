'Neler Oluyor Hayatta' başarısı ile söz ettiriyor! 

“Neler Oluyor Hayatta” 2 Mayıs Pazartesi, bayramın birinci günü ekrana gelen zengin içeriğiyle izleyicilerden tam not aldı. Hakan Ural’ın samimi ve fark yaratan yorumları, Nur Tuğba Namlı’nın keyifli sunumuyla program izleyicinin tercihi oldu.

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