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Nalan, Canan ve Sedat'ı yakalıyor!

Camdaki Kız 31. bölüm 2.fragmanı yayınlandı. Nalan Cana ve Sedat'ı baş başa yemek yerken yakalar. Nalan şimdi ne yapacak?

16.02.2022 - 13:05 |
Nalan, Canan ve Sedat'ı yakalıyor!

Feride son sürat Cana'ya kendince dersini vermektedir. Bir mektup yazdırarak tüm gerçekleri itiraf ettirmek ister. Diğer taraftan Koroğlu ailesi başta Muzo olmak üzere yeni bir gelişme ile karşı karşıya kalır.

Nalan ise Cana ve Sedat'ı baş başa yemek yerken yakalar.

Nalan ne yapacak?

Camdaki Kız yeni bölümüyle Perşembe 20.00'da Kanal D'de

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