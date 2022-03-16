Hakan Ural’dan Sibel Can’a övgü dolu sözler!

Kanal D’nin sunuculuğunu Hakan Ural ve Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı, hafta içi her gün canlı yayınla ekrana gelen programı Neler Oluyor Hayatta’da bugün, Hakan Ural ünlü sanatçı Sibel Can’dan övgü dolu sözlerle bahsetti.

Sibel Can’ın sesini, yorumunu iltifat yağmuruna tutan Ural: “Sanat müziği konusunda böyle bir yorum yok. Yaşarken fırsat buldukça, zaman ayırıp muhakkak Sibel’i dinleyin. Resmen yaşayan bir efsane… Yaş aldıkça sesi öyle bir oturdu ki… Yiğidi vur hakkını yeme…” sözleriyle övgüde bulundu.

Neler Oluyor Hayatta hafta içi her gün canlı yayınla Kanal D’de..

Neler Oluyor Hayatta? hafta içi her gün canlı yayınla 09.00'da Kanal D'de!