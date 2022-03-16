GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
TelevizyonHakan Ural’dan Sibel Can’a övgü dolu sözler!
HaberlerTelevizyon Haberleri Hakan Ural’dan Sibel Can’a övgü dolu sözler!
ABONE OL

Hakan Ural’dan Sibel Can’a övgü dolu sözler!

Sibel Can’ın sesini, yorumunu iltifat yağmuruna tutan Hakan Ural, "Sanat müziği konusunda böyle bir yorum yok. Yaşarken fırsat buldukça, zaman ayırıp muhakkak Sibel’i dinleyin. Resmen yaşayan bir efsane… Yaş aldıkça sesi öyle bir oturdu ki… Yiğidi vur hakkını yeme…" sözleriyle övgüde bulundu.

16.03.2022 - 15:30 |
Hakan Ural’dan Sibel Can’a övgü dolu sözler!

Kanal D’nin sunuculuğunu Hakan Ural ve Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı, hafta içi her gün canlı yayınla ekrana gelen programı Neler Oluyor Hayatta’da bugün, Hakan Ural ünlü sanatçı Sibel Can’dan övgü dolu sözlerle bahsetti.

Sibel Can’ın sesini, yorumunu iltifat yağmuruna tutan Ural: “Sanat müziği konusunda böyle bir yorum yok. Yaşarken fırsat buldukça, zaman ayırıp muhakkak Sibel’i dinleyin. Resmen yaşayan bir efsane… Yaş aldıkça sesi öyle bir oturdu ki… Yiğidi vur hakkını yeme…” sözleriyle övgüde bulundu.

 Neler Oluyor Hayatta hafta içi her gün canlı yayınla Kanal D’de..

Neler Oluyor Hayatta? hafta içi her gün canlı yayınla 09.00'da Kanal D'de!

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Mahsun Kırmızıgül eşi Ece Binay'ı aldattı mı? Sosyal medya bu görüntülerle çalkalanıyor...

    Mahsun Kırmızıgül eşi Ece Binay'ı aldattı mı? Sosyal medya bu görüntülerle çalkalanıyor...

    Gelinim Mutfakta 889. bölüm fragmanı yayında!

    Gelinim Mutfakta 889. bölüm fragmanı yayında!

    Hakan Ural’dan Sibel Can’a övgü dolu sözler!

    Hakan Ural’dan Sibel Can’a övgü dolu sözler!

    Nursel Ergin, 888. bölümde en beğendiği yemeğe 5 puan verdi!

    Nursel Ergin, 888. bölümde en beğendiği yemeğe 5 puan verdi!

    Sıradaki Haber