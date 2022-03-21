Hakan Ural canlı yayında isyan etti!
Kanal D’nin, hafta içi her gün canlı yayınla ekrana gelen, sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı “Neler Oluyor Hayatta” programında, Çırağan Caddesi’ndeki 112 çınar ağacının kansere yakalandığı gerekçesiyle kesilmesi ve İBB'ye Orman Bölge Müdürlüğü'nden izin alınmadığı gerekçesiyle idari para cezası uygulanması konuşuldu.
21.03.2022 - 16:00 |
Hakan Ural programda kesilen çınar ağaçlarıyla ilgili sessiz kalan sanatçılara tepki gösterdi. Ural'ın samimi olmadığını düşündüğü sanatçıların kimler olduğu ise merak konusu oldu.
Neler Oluyor Hayatta hafta içi her gün saat 09.00’da Kanal D’de…