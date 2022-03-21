Hakan Ural canlı yayında isyan etti!

Hakan Ural programda kesilen çınar ağaçlarıyla ilgili sessiz kalan sanatçılara tepki gösterdi. Ural'ın samimi olmadığını düşündüğü sanatçıların kimler olduğu ise merak konusu oldu.

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