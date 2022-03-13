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TelevizyonHakan Altun ve minik hayranı Burak’tan eğlenceli düet!
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Hakan Altun ve minik hayranı Burak’tan eğlenceli düet!

Kanal D’nin, yapımcılığını Poll Production by Polat Yağcı’nın, yürütücü yapımcılığını Hülya Sepken’in üstlendiği, müziğin iki büyük ismi Sibel Can ve Hakan Altun ile usta klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici’yi bir araya getiren müzik programı Şarkılar Bizi Söyler dün akşam yeni bölümü ile ekrana geldi.

13.03.2022 - 14:34 |
Hakan Altun ve minik hayranı Burak’tan eğlenceli düet!

Geçen hafta sosyal medyada Hakan Altun’un’un “Her Sevda Bir Ölümmüş” şarkısını söyleyerek dikkatleri üzerine çeken 5 yaşındaki minik fenomen, Burak Başoğlu şarkıyı söyleyerek bir anda stüdyoya girince, Hakan Altun çok şaşırdı. Hayranı ile sohbet eden sanatçı, Burak ile “Her Sevda Bir Ölümmüş” ve “Uzun İnce Bir Yoldayım” şarkılarını birlikte söyleyerek, bir kez daha herkesi kendisine hayran bıraktırdı.

Şarkılar Bizi Söyler, yeni bölümleri ile her Cumartesi 20.00’de Kanal D’de…

Hakan Altun ve minik hayranı Burak’tan eğlenceli düet

 

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