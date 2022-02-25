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Gelinim Mutfakta'da 175. hafta kim birinci oldu?

Hafta toplamında yüksek puanları Miyase Türkel ve Yeşim Öksüz aldı! 5 altın bileziği ise, bir gelin koluna taktı!

25.02.2022 - 16:00 |
Gelinim Mutfakta'da 175. hafta kim birinci oldu?

Hafta toplamında yüksek puanları Miyase Türkel ve Yeşim Öksüz aldı! 5 altın bileziği ise, bir gelin koluna taktı!

Gelinler yarışıyor, kayınvalideler puanlıyor! Hangi yemek, hangi gelinin? Kimse bilmiyor! Bu yarışmada kendini elemekte var, birinci yapmakta! Eğlenceyi ve muhteşem yemek tariflerini kaçırma!

Gelinim Mutfakta, yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 13.00'da Kanal D'de!

 

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