Gelinim Mutfakta ekibinden yarışmacılara büyük jest…

Gelinlerin yemeklerini yaptığı sırada program ekibinin stüdyoda dağıttığı kırmızı güller hem gelinleri hem de kayınvalideleri oldukça mutlu etti. Yapılan sürpriz karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyen yarışmacılar yapılan bu jestten dolayı program ekibine çok teşekkür etti.

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