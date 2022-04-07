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Gelinim Mutfakta 904. bölümde gün birincisi kim oldu?

Gün toplamında kaynanalardan eşit ve yüksek puanları Yeşim Öksüz ve Miyase Türkel aldı! 1 çeyrek altını ise, kura çekimi sonrası bir gelin kazandı.

07.04.2022 - 16:13 |
Gelinim Mutfakta 904. bölümde gün birincisi kim oldu?

Gün toplamında kaynanalardan eşit ve yüksek puanları Yeşim Öksüz ve Miyase Türkel aldı! 1 çeyrek altını ise, kura çekimi sonrası bir gelin kazandı.

Gelinler yarışıyor, kayınvalideler puanlıyor! Hangi yemek, hangi gelinin? Kimse bilmiyor! Bu yarışmada kendini elemekte var, birinci yapmakta! Eğlenceyi ve muhteşem yemek tariflerini kaçırma!

Gelinim Mutfakta, yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 13.00'da Kanal D'de!

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